Zoé Robledo, nuevo director del IMSS, informa AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este miércoles su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional, donde se hizo referencia al caso de la iglesia la Luz del Mundo y anunció, además, al nuevo titular del IMSS.

El mandatario aseguró que habrá plena tolerancia en su Gobierno y luego cedió la palabra a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, quien aseguró ante la polémica generada, que en el Palacio de Bellas Artes no se realizó ningún evento religioso y no hubo homenaje a Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia la Luz del Mundo; fue un concierto, afirmó.

Posteriormente y tras la renuncia de Germán Martínez a la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social, López Obrador informó que será Zoé Robledo el próximo titular del IMSS.

Robledo Aburto, hasta hoy, se desempeñaba como subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob).

López Obrador afirmó que la renuncia (de Martínez) no le asusta ni le da temor, porque él quiere tener en el gabinete a hombres y mujeres libres en lugar de a personas sometidas.

Indicó sobre Zoé Robledo Aburto que es un politólogo con mucha experiencia que ha sido diputado, senador y subsecretario de Gobernación, además de un hombre progresista y honesto.

López Obrador adelantó también que mañana jueves dará a conocer quién sustituirá a su vez a Zoé Robledo.

Además, el Ejecutivo federal precisó que hasta ahora no ha podido dialogar con Carlos Manuel Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para analizar los señalamientos que Martínez Cázares hizo en su carta de renuncia sobre la actuación de esa secretaría, postura que respeta, dijo, pero que no comparte con el exdirector del IMSS, con quien no se peleará.