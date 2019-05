Desconoce director posibles enroques

Antonio Loera López, director de Servicios Administrativos dijo que no ha sido notificado sobre posibles enroques en el Ayuntamiento de Torreón, entre ellos uno que apunta a que ocupará un nuevo cargo dentro de la administración municipal.

El funcionario público asegura que hasta el momento continúa desarrollando su trabajo de manera normal y que incluso ayer y como parte de sus funciones, estuvo realizando algunas actividades en la Casa Mudéjar y en otros sectores de la ciudad como la calle Anáhuac, en Abastos, en Valle Verde y en el antiguo relleno sanitario.

Su declaración giró en torno a rumores que surgieron esta semana respecto a que el Gobierno de Jorge Zermeño Infante haría algunos cambios en su estructura orgánica.

"No, no estoy enterado. ¿De dónde sacaron esa nota, eh?. En caso que me propongan otro cargo no tengo porqué oponerme, yo en el trabajo que me pongan yo lo he hecho con responsabilidad, pero a mí no me han dicho nada.

Inclusive los de Comunicación Social me están preguntando y los de Comunicación Social son los que se deben de enterar primero", sostuvo.

Loera López dice que el fin de semana pasado estuvo con el presidente municipal y que "de enroques no me ha tocado el tema".

"Pero eso sí se lo deberían de preguntar a él, sirve que me dicen, yo no estoy casado con este puesto, me gusta este trabajo pero no tengo la necesidad de estar aquí", puntualizó.

Al menos en este mes de mayo, los únicos cambios que ha hecho públicos el Gobierno municipal es en la Tesorería Municipal y en la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana.

Tras la renuncia de Jaime Hernán Sirgo Ortiz a la Tesorería Municipal por motivos personales y de salud, Zermeño Infante invitó a María Mayela Ramírez Sordo para ocupar el puesto.

Esta última tuvo que solicitar al Cabildo y al Congreso del Estado una licencia para separarse del cargo de primera Síndica por tiempo indefinido.

Su lugar, será ocupado por Sandra Mijares Acuña en tanto que el Ayuntamiento no ha informado hasta el momento qué funcionario será quien se haga cargo de la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana.

Hacen cambios

Este mes, renunció Jaime Hernán Sirgo Ortiz a la Tesorería Municipal.

*Antier fue su última comparecencia ante la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo del Ayuntamiento de Torreón.

*El Gobierno de Jorge Zermeño Infante no ha informado respecto a quién se quedará al frente de la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana.