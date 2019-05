Refuta a CNTE que no habrá venta de plazas

Durante la reunión que llevaron a cabo el pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió directamente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que no habrá venta de plazas como en los Gobiernos anteriores.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario detalló que en el encuentro, el mandatario les expuso que no hay diferencias con la CNTE porque es una organización democrática y lo que piden no es nada de lo que no se pueda resolver.

Sin embargo, el presidente les dejó en claro que no hay venta de plazas en este gobierno, como se realizaba en el periodo neoliberal.

"El que no haya venta de plazas. Eso se daba antes en los gobiernos anteriores, ¿o cuándo fue que empezó eso?, era en el periodo neoliberal que se vendían las plazas; ¿y quién lo permitía?, el Gobierno. No solo lo permitía el Gobierno, sino que hasta los dirigentes formaban parte del Gobierno. Eso ya no, ya no hay venta de plazas", sostuvo.

El presidente también les expuso a la CNTE que fortalecerá a las normales públicas, además de apoyar a los maestros de comunidades apartadas del país.

"No tenemos diferencias de fondo (con los maestros)", afirmó López Obrador, al calificar de "muy buena" la reunión que sostuvo ayer con integrantes de la CNTE, quienes le entregaron un documento que él se comprometió a responder puntualmente y por escrito.

Aclaró que el documento que presentaron los maestros, no se puede considerar propiamente como un pliego petitorio, porque no se incluyen todos los temas, "pero quedamos en que les voy a dar respuesta puntual y nos vamos a volver a reunir el próximo lunes a las cinco de la tarde" para continuar el diálogo con base en el documento que contestará.

La reunión estuvo muy bien, insistió el presidente López Obrador durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, y si bien dijo que no entregaría el texto que le dieron los maestros, sino hasta el lunes cuando presente su respuesta, aclaró que "no hay nada oculto, no hay diferencias de fondo, pues todos queremos una educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares".

Los profesores de la CNTE demandaron a López Obrador el "respeto y reconocimiento" a los normalistas y escuelas normales.

Le dijeron al que es "inaceptable" mantener en la constitución lo que consideran "un régimen laboral de excepción"; y reclamaron que la reforma actual a la evaluación solo, "le quita lo punitivo a la permanencia y sigue en las mismas condiciones para el ingreso, reconocimiento y la promoción", de igual manera llamaron a reconocer el liderazgo en la CNTE.

El presidente, aseguraron los maestros, coincidió "en casi todo".