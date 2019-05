Protestan maestros con plantón de 6 horas

Por espacio de aproximadamente seis horas, un numeroso grupo de maestros de la región Lagunera de Durango, se plantó dentro y fuera de las instalaciones de la Subsecretaría de Educación, para exigir la solución definitiva de una serie de problemáticas. Dado que no hubo solución, amenazaron con suspenderse nuevamente las clases en los diferentes planteles en donde laboran durante este miércoles, en tanto se definen nuevas acciones de presión.

Fueron alrededor de 400 maestros de aproximadamente 40 planteles de la región, quienes abandonaron sus aulas y otras actividades, para unirse a la exigencia de sus compañeros.

Los inconformes, se manifestaron en las oficinas de la Subsecretaría de Educación, 24 horas después de un encuentro que sostuviera el titular, Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, con una comisión de maestros en la coordinación de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y tras reunirse el sábado pasado, con autoridades de la Secretaría y líderes sindicales en la ciudad de Durango capital.

Reclaman la falta de pago de interinatos a los maestros, esto pese a que desde la semana anterior, según informó el propio subsecretario de Educación, Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, se había iniciado el proceso de pago, y sólo algunos estaban pendientes por recibir su recurso.

Sin embargo, de acuerdo con los quejosos, aún no se ha recibido el pago por dicho concepto. Al cuestionarlos sobre cuántos maestros faltaban por recibir su pago, no definieron una cifra.

El viernes pasado, el funcionario dijo que se habían pagado 117 de los 174 interinatos de profesores. y que se habían cubierto 68 incidencias de 2019, de un total de 128.

Otro de los temas que reclaman los maestros y que se había abordado en la reunión del sábado en Durango y el lunes en Gómez Palacio en la coordinación de la sección 44, es el pago de los quinquenios, problema que se generó en los años sesentas y al que no se ha dado solución.

Según explicaron los maestros manifestantes, quienes lo han recibido no ha sido en su totalidad, sino alrededor de un 20 por ciento del pago correspondiente.

Aunque una comisión de maestros entró con el subsecretario, "así como entraron así salieron, sin respuestas", dijo Enrique Santos, maestro.

Adelantó, que las movilizaciones continuarán, pero no precisó de qué tipo, aunque sí mencionó que las clases no se regularizarán para este miércoles.

Al cuestionar a los maestros sobre la situación de los estudiantes, quienes se ven afectados al suspender clases comentaron: "Nos preocupan los niños, pero también nos preocupa que haya compañeros maestros que lleven años sin recibir su sueldo, también nos preocupa que tengamos décadas sin recibir ese beneficio que por ley nos corresponde y que se luchó para eso y que simple y sencillamente el gobierno, argumentando la carencia de recurso, no resuelva", dijo Juan Luis Nava, también maestro e integrante del grupo manifestante.

Dijo también que de mantenerse pasivos, "y no defender ese derecho, me parece que estamos mandando un mensaje también negativo hacia la ciudadanía en el sentido de que, si somos maestros y no defendemos nuestros derechos, entonces qué estamos enseñando".