Senado llamará al secretario de Hacienda a comparecer sobre el IMSS

Tras la renuncia del director del IMSS, Germán Martínez, senadores del bloque opositor solicitarán mañana la comparecencia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, a fin de que explique la problemática económica y de abasto de medicamentos en el instituto.

En conferencia de prensa, los coordinadores de Acción Nacional, Mauricio Kuri González; PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; Movimiento Ciudadano, Dante Delgado y PRD, Miguel Ángel Mancera, consideraron como urgente que el titular de Hacienda comparezca ante los senadores, quien este año se ha negado a acudir al Senado en dos ocasiones.

Los coordinadores de cada uno de los partidos citados celebraron la determinación y congruencia de Germán Martínez de renunciar a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ante a la falta de apoyo del gobierno para resolver la problemática en el servicio.

El senador Kuri González refirió que la salida del director muestra la falta de capacidad del gobierno para resolver múltiples problemas, como la escasez de medicamento.

El senador Miguel Ángel Osorio, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció la decisión de Martínez Cázares, en el sentido de que si no contará con los recursos y materiales médicos para una atención adecuada a la ciudadanía, dijo, es mejor hacerse a un lado.

Dante Delgado, del Movimiento Ciudadano, destacó que espera la presencia del titular de la Secretaría de Hacienda senado para que responda a los cuestionamientos. "No puedes ser responsable de proyectos, cuando no tienes el respaldo del gobierno. Ojalá no tenga consecuencias y lo manden de embajador", añadió.

A su vez, Miguel Ángel Mancera, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reconoció la respuesta de Germán Martínez, al renunciar al IMSS, aunque también consideró la situación como un "llamado de alerta".

“Germán se había comprometido con mucho entusiasmo y convicción”, en especial estaba comprometido con el tema de las trabajadoras del hogar, destacó.