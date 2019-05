Sin notificación de posibles enroques en Ayuntamiento de Torreón

Antonio Loera López, titular de Servicios Administrativos de Torreón asegura que continúa desarrollando sus funciones de manera normal y que hasta este martes no ha sido notificado respecto a posibles enroques en el Ayuntamiento, incluyendo que él sea removido a otro puesto dentro de la administración de Jorge Zermeño Infante.

“Se lo deberían de preguntar a él (al alcalde Jorge Zermeño) sirve que me dicen, yo no estoy casado con este puesto, me gusta este trabajo pero no tengo la necesidad de estar aquí”,dijo.

La declaración del funcionario municipal giró en torno a rumores que surgieron respecto a que el Gobierno municipal haría algunos cambios en su estructura orgánica.