Preocupa posible desaparición de la Conadis

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Claudia Reyes Montiel, señaló como preocupante la posible desaparición del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), bajo el argumento de que es económicamente inviable, y crear en su lugar una dirección dependiente de la Subsecretaría de Bienestar.

“Con esta acción lo único que se lograría sería profundizar aún más la poca atención del gobierno hacia este sector, así como las desventajas que les impiden un pleno goce de sus derechos” mencionó.

Además, abundó, esta propuesta iría en contra del documento emanado de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuestro país firmó y ratificó en 2007, y que establece en su artículo 33 que los países firmantes deben contar con mecanismos independientes para coordinar los asuntos relacionados con la discapacidad.

La legisladora dijo que es tal la preocupación por la falta de una política pública en favor de las personas con discapacidad que la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, Catalina Devandas Aguilar, solicitó un informe sobre el futuro del Conadis y de las acciones que el gobierno ha emprendido en favor de este sector de la población.

Reyes Montiel criticó la falta de verdaderas políticas públicas en favor de las personas con discapacidad y adelantó que presentará un exhorto para solicitar al Presidente de la República nombre en breve al titular de Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Por ello, destacó también la importancia de que la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, asista a informar qué acciones se están implementado a favor de este sector poblacional.

Precisó que según estimaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS), en México viven alrededor de 10 millones de personas con discapacidad, "las cuales no parecen importarle al gobierno federal pues, a seis meses de la actual administración federal, no ha nombrado al titular de la Conadis".

"Este desinterés es más evidente cuando vemos que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se habla sólo en ocho ocasiones de la discapacidad y en ninguna de estas menciones se presenta un verdadero proyecto en su favor", dijo.

Detalló que en el PND la única propuesta del gobierno para atender a este sector vulnerable es la creación del programa “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad”, a través del cual se pretende otorgar apoyos económicos de dos mil 250 pesos bimestrales.

“Esta política además de ser asistencialista, se opone al paradigma mundial de que la discapacidad no debe ser tratada como objeto de caridad, no considera que la discapacidad sea un problema complejo que deba ser atendido como tal y que no se resuelve únicamente con el otorgamiento de dinero que, para acabarla de amolar, ni siquiera se otorgará a todas las personas con discapacidad”, subrayó.