'México está equivocado', dice Trump; retoma amenazas por migrantes

En un par de mensajes lanzados a través de la red social Twitter, el mandatario dijo que estaba “muy decepcionado” por esa actitud de parte de México, de la cual también culpó a los demócratas, al señalar que por culpa de ellos “nuestras leyes de inmigración están totalmente defectuosas y rotas”.

En el segundo de los mensajes, Trump sostuvo que la actitud del país vecino es que las personas de otros países, incluido México, “deben tener derecho a ingresar a los Estados Unidos”. Enseguida señaló: “Y que los contribuyentes estadounidenses deben ser responsables de los tremendos costos asociados con esta migración ilegal”.

“¡México está equivocado y pronto daré una respuesta!”, concluyó el presidente estadounidense, que en otras ocasiones celebró las aportaciones de México a la problemática.

I am very disappointed that Mexico is doing virtually nothing to stop illegal immigrants from coming to our Southern Border where everyone knows that because of the Democrats, our Immigration Laws are totally flawed & broken...

...Mexico’s attitude is that people from other countries, including Mexico, should have the right to flow into the U.S. & that U.S. taxpayers should be responsible for the tremendous costs associated w/this illegal migration. Mexico is wrong and I will soon be giving a response!