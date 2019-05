Denuncian falta de pago de becas

La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) y Antorcha Magisterial denuncian que no les han llegado las becas que consiguieron del Gobierno Federal, por lo que advierten que si no hay una solución o salida alterna, se manifestarán de manera más radical.

Estos grupos tienen planeadas algunas manifestaciones, para ejercer presión a las autoridades federales.

Gustavo Estrada, encargado de la FNERRR en el estado comentó que no se han entregado las becas que se prometieron a algunos alumnos de preparatoria.

“Fueron a censar a los estudiantes, pero realmente es un apoyo que no se les está dando”, dijo el joven.

Calculó que son alrededor de 600 estudiantes los que se ven perjudicados, de diferentes escuelas, no solo de esta organización.

Los alumnos de esta organización viven en colonias como en Villas Zaragoza, Zaragoza Sur y la Braulio, y son tanto de nivel preparatoria como licenciatura.

Dijo que el apoyo que iba llegar ascendía a mil 600 pesos por alumnos, cada dos meses, sin embargo, el pago del mes pasado y este no se ha hecho.

Por su parte, Dulce García, secretaria de la FNERRR en Coahuila, dijo que si no se les da una respuesta concreta empezarán a hacer cadenas humanas y marchas. Se planea el 23 de mayo a las 10:00 am, ir a Prospera, ya que no hay respuesta.