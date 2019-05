Laguneros se reúnen para el gran final de GOT

No era Navidad, ni el Día de las Madres y mucho menos un juego de liguilla del Santos Laguna, el partido que televisaban era el de vuelta de León contra América, pero algo más reunió ayer a muchos grupos de laguneros.

El final de la serie Game of Thrones fue el pretexto ideal para que amigos, novios y hasta familias enteras se congregaran en sus casas, bares o restaurantes de la región.

Desde temprana hora el hasgtag #GameOfThronesFinale se volvió tendencia en Twitter. Cientos de fans hacían comentarios sobre el último capítulo de la octava y última temporada de Juego de Tronos. La expectativa era enorme.

"Pase lo que pase Tyrion es y seguirá siendo el mejor de todo Westeros #GameOfThronesFinale", escribía un usuario mientras que otro posteó: "Sigo sin saber qué voy a hacer con mi vida cuando termine GOT".

En Instagram, el hashtag #GameOfThrones superaba los 11 millones de menciones la tarde de ayer, cifra que se incrementó conforme avanzó el día. Fotos, memes, videos, boomerangs e historias de "Game" invadían tal red social.

Facebook no se quedó atrás. Sus usuarios de igual manera no perdieron oportunidad de hablar sobre la exitosa serie que inició transmisiones en 2011.

Eduardo del Callejo, experto en comics y series de TV, comentó a El Siglo de Torreón que a su juicio esta octava temporada no fue la mejor, sin embargo, al igual que todos los fans esperaba ansioso el final.

"Siento que los guionistas no cerraron bien lo que nos habían planteado en las siete temporadas anteriores. Además, no respetaron mucho a los personajes y los dos grandes villanos de la serie fueron desperdiciados", comentó Eduardo.

En un hogar ubicado en el fraccionamiento Los Cedros de Gómez Palacio se juntaron varios laguneros con el fin de ver el desenlace de la serie.

Ellos son Enrique Rodríguez, Hiram Sustaita, Ana Romo, Ana Viera, Pamela Astorga, Cynthia Acevedo, Zugey Acevedo, y Karla Llanas.

Enrique dijo que cada semana se reunían para ver los episodios de Game of Thrones, no solo de esta temporada, también de las anteriores. El torreonense explicó que en su opinión las dos última entregas no lo dejaron satisfecho.

"Los personajes están bien escritos. Lamentablemente las últimas dos temporadas llegaron a caricaturizar a la mayoría de ellos, pero algunos (los más importantes a mi gusto) siguen siendo fieles a su personalidad", externó.

En diversos bares de Torreón se proyectó el capítulo de Game of Thrones, otros optaron por pasar el juego de vuelta de León vs. América. En uno ubicado sobre la avenida Morelos y calzada Colón acudieron bastantes laguneros a ver el final de la serie.

Entre ellos se encontraban José Julián Salazar y Yareni López, fanáticos de hueso colorado de Game of Thrones.

"Creo que GOT cambió la forma de hacer series, se volvió un verdadero fenómeno. Considero que funcionó porque en su trama se conjugan varios géneros, por así decirlo, tenemos intrigas, misterio, magia, dragones, venganzas, zombis y todo en un ambiente medieval", opinó Salazar.