Saluda al EZLN; llama a beneficiarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un saludo a las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y les expresó su respeto a su oposición a la construcción del Tren Maya, además de que llamó a beneficiarios del programa Sembrando Vida a aprovechar los apoyos y no perder el tiempo en la hamaca.

En entrevista posterior a una asamblea en el ejido Nuevo Francisco León, dijo que los zapatistas "están en su derecho de expresarse" ante la oposición de este grupo a la realización del proyecto.

Durante un alto que realizó para comer, en su camino a esta comunidad enclavada en la influencia zapatista, y ante la pregunta de si mandaba un mensaje a las bases del grupo en resistencia, envió "un saludo afectuoso a todas y todos los compañeros de los movimientos sociales, de todas las organizaciones".

En la asamblea del ejido ubicado en medio de la selva chiapaneca, a dos horas de la cabecera municipal de Ocosingo, Obrador sostuvo que en la región "de nuevo va a haber tren de pasajeros, con el Tren Maya".

A su llegada, escuchó el reclamo de un grupo de estudiantes que advirtieron que todavía no reciben la beca "Benito Juárez", a lo que reconoció que a su administración le está "costando un poco de trabajo" entregar esos apoyos, puesto que no se contaba con los mecanismos para la distribución.

En este acto, se comprometió a mejorar el sistema de salud para garantizar el abasto de todos los medicamentos y no solo los que pertenecen al cuadro básico, pues aseguró que "está peor el sistema de salud que el sistema educativo".

Insistió en que en administraciones anteriores "todo mundo hablando de la educación y nadie de la salud, y "por cuestiones políticas se le echó la culpa a lo educativo, para echarle la culpa a los maestros", y por ello ahora se debe buscar la forma de que haya médicos y medicamentos.

De nueva cuenta, pidió a los beneficiarios del programa Sembrando Vida que "no dejen pasar la oportunidad" que les brinda este proyecto de reforestación, y que "nada de que voy a sembrar y después no; nada de estar perdiendo el tiempo en la hamaca", y lanzó la consigna: "compañero, escucha, en la hamaca no se lucha".

Subrayó que eso es mentir y "la mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria; la mentira es del demonio, la verdad es cristiana".