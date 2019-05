Protegerán de plagio patrimonio cultural de las comunidades indígenas

El Senado de la República discutirá en los próximos días una iniciativa de ley para evitar que diseñadores, empresas nacionales e internacionales plagien el patrimonio cultural de las comunidades indígenas y afromexicanas para comercializarlo.

El anuncio fue hecho por Ricardo Monreal, coordinador de senadores de Morena, durante el Foro Internacional "Defensa y Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial de Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicana y Comunidades Equiparables".

"Este Foro es muy importante porque después de ello vamos a dictaminar una ley que proteja el arte, la imaginación y la creatividad de los indígenas para que nunca más le roben sus diseños, y el que quiera copiarlos tendrá que pagar por ellos una vez registrados en el IMPI", dijo Monreal.

Aseveró que esta es la primera vez que el tema será legislado en México, por lo que consideró que el Congreso de la Unión ha llegado tarde para defender los derechos de las comunidades autóctonas.

Por su parte Susana Harp, senadora de Morena que también impulsará la ley, comentó que "las personas están siendo plagiadas día a día con su cosmovisión, códices portables por los cuales nos debemos sentir orgullosos".

En el evento Ricardo Monreal y Susana Harp estuvieron acompañados de Frédéric Vacheron, representante de la UNESCO en México; Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Natalia Toledo, subsecretaria de Diversidad Cultural; Josefina Bravo Rangel, comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas; José Manuel del Vall Blanco, experto en cultura indígena de la UNAM, y María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, cuarta visitadora general de la CNDH.

En su participación Luis Raúl González Pérez señaló que "la riqueza y diversidad de las expresiones culturales de nuestros pueblos indígenas han sido motivo de admiración tanto en México como en el extranjero, pero también objeto de deseo por parte de personas y organizaciones que han pretendido apropiarse o beneficiarse de ese patrimonio cultural, sobre el cual dichos pueblos y comunidades tienen derechos ya que forma parte de su propiedad intelectual colectivo".

Por ese motivo el presidente de la CNDH aplaudió que en el Senado piensen defender los derechos de los pueblos indígenas a través de una legislación, pues considero que el tema ha estado invisibilizado.

Natalia Toledo, subsecretaria de Diversidad Cultural, indicó que es "necesario proteger los conocimientos y expresiones culturales tradicionales de los pueblos originarios, sobre todo en un país que se declara pluricultural".

Agregó que el Foro Internacional que se realiza entre hoy y mañana en el Senado reúne a especialistas en la materia, organizaciones sociales y a las mismas comunidades que han sido afectadas por el plagio de su cultura, específicamente su ropa.

Sobre la futura ley que se discutirá en el Senado, José Manuel del Vall Blanco, de la UNAM, comentó que debe ser clara y concreta para que los pueblos autóctonos la comprendan y puedan defender sus derechos.

"Estoy muy satisfecho de que se vaya a legislar, pero eso nos pone un conjunto de problemas: lo que me preocupa es la forma en que jurídicamente hagamos esta protección (de la propiedad intelectual de los indígenas) porque se han construido estructuras jurídicas con muchos asegunes, corremos el de legislar de una manera que no sea sintética y específica, y que no le sirva a los pueblos".

Y Frédéric Vacheron, representante de la UNESCO en México, explicó que "es fundamental que el reconocimiento de su historia y de sus derechos (de los pueblos indígenas) vaya de la mano de la protección y salvaguarda de su patrimonio cultural material e inmaterial".