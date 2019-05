Paguen la luz, pide AMLO a tabasqueños

Ante la negativa de algunos tabasqueños a pagar por la electricidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió: "Hay que pagar, porque la CFE es una empresa del sector público, del pueblo y necesita recursos para seguir prestando el servicio".

De gira por el sureste del país, el mandatario dijo que ya se cumplió el compromiso de perdonar el adeudo que tabasqueños tenían con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde 1995. La cancelación del adeudo histórico significa una pérdida para las arcas públicas de 11 mil millones de pesos.

Más tarde, en el Ejido Nueva Esperanza de Palenque, Chiapas, López Obrador reiteró que no se va a reelegir: "Hay que aprovechar el tiempo, estos seis años, porque no voy a reelegirme, no voy a gobernar más tiempo. Soy partidario del sufragio efectivo, no reelección, no quiero convertirme en un dictador, ni siquiera en un cacique, quiero pasar a la historia como un gobernante que impulsó la democracia en México".

Sobre las cifras que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), acerca del aumento de un millón 886 mil personas desempleadas en los primeros tres meses de este año, el Presidente afirmó que tiene información de que "hay más oportunidades de trabajo en la actualidad", pues aunque no estén registrados en el Seguro Social, hay 500 mil jóvenes que están contratados en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y 200 mil en Sembrando Vida.

"El 1 de julio voy a informar al pueblo de México, a detalle, todo en lo que avanzamos (...) [y] sí les puedo decir que casi en nada se ha retrocedido, todo ha sido avance. Será el 1 de julio, porque vamos a cumplir un año del triunfo [electoral]". Indicó, además, que en junio dará a conocer la carta que envió al rey de España, Felipe VI, en la que le propuso pedir perdón por los abusos en la Conquista.