Asegura que Pemex fue maltratada

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Pemex es una empresa maltratada por "tecnócratas corruptos, neoliberales o neoporfiristas", que buscaban destruirla, sin embargo, señaló, que no pudieron acabarla.

Ayer en conferencia de prensa, el mandatario aseguró que quienes endeudaron a Pemex son los mismos que hoy critican la situación de la empresa.

"Pemex fue una empresa maltratada por los tecnócratas corruptos, neoliberales o neoporfiristas, que querían destruirla como empresa, pero es tan noble esa empresa porque el petróleo es un gran negocio, de que no pudieron acabarla, destruirla y ahora esos mismos son los que de manera cínica, cretina, dicen: 'Pemex es una empresa endeudada', cuando ellos mismos la endeudaron".

Al reconocer que Petróleos Mexicanos tiene una deuda de 107 millones de dólares, el titular del Ejecutivo federal afirmó que también tiene "mucho potencial. Estamos descubriendo nuevos yacimientos petroleros, nada más que esto no se difunde, esto no se dice, y vamos a producir mucho petróleo. Vamos a recuperar la capacidad productiva de Pemex. Y sí, Pemex tiene una deuda de un poco más de 100 mil millones de dólares, 107 mil millones de dólares aproximadamente, que por cierto no ha crecido esa deuda en lo que llevamos, ni va a crecer".