Escasez de gasolina llega a Caracas

Los habitantes de Caracas formaron este viernes largas filas en varios puntos para poder repostar sus vehículos y debieron incluso esquivar algunas estaciones cerradas temporalmente por falta de combustible, una buena muestra de que la escasez de gasolina llama a las puertas de la capital venezolana.

Según pudo constatar Efe en un recorrido por Caracas, la mayor escasez de combustible estaba en la zona oriental de la capital y en algunos puntos del centro.

Desde el inicio de la semana, se comenzaron a ver filas en algunas estaciones y este viernes la situación se extendió por varios puntos de la ciudad, aunque sin llegar a las horas de espera que son obligatorias en el interior del país para repostar.

El pasado martes, el secretario de la Federación Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras del Petróleo de Venezuela, Iván Freites, había adelantado a Efe que la escasez de gasolina se profundizaría en los siguientes días.

Además, afirmó que las autoridades "mantienen solo a la región capital abastecida de combustible, pero en cualquier momento va a pasar lo que pasó con la electricidad".

A media mañana, algunas estaciones que estuvieron cerradas a primera hora comenzaron a operar tras recibir combustibles.

José Benito, empleado de una estación ubicada en el centro de la Caracas, dijo que llevaban "tres días sin gasolina y hoy llegó a las 10 de la mañana, pero antes de eso pasamos seis días sin nada".

Benito lamentó que "de un mes para acá se ha puesto difícil y en la planta (de llenado) nadie agarra el teléfono".

"En la (avenida) Lecuna, Parque Central, el 23 de Enero, La Silsa y San Martín no hay gasolina", enumeró un conductor acerca de varios sectores del centro.

El conductor prefirió ocultar su nombre y que estaba surtiendo en una estación de servicio del popular barrio de Catia, en el oeste de Caracas.

También en Catia, Richard Tovar indicó que hizo la fila para repostar "y tenía cinco carros por delante, nada del otro mundo, son situaciones normales, sí hay algo de escasez pero hay que sortear las bombas de gasolina".

"Sí se ha puesto un poquito pésima (el abastecimiento) pero no como en otros sitios, aquí por lo menos conseguimos gasolina diariamente", dijo José Sánchez, conductor de un transporte de pasajeros que cubre el centro de Caracas y al que debe surtir dos veces al día.

En una estación de la urbanización Las Mercedes (este de Caracas), Roberto Andara relató que "ha estado rudo" pues había visitado cuatro gasolineras sin éxito.

En este sentido, comentó que la situación de escasez es mayor en el interior del país: "Ayer llegué de Valencia, Nirgua y Bejuma (todas ciudades del estado Carabobo, centro), y no hay gasolina".

"Vengo de tres bombas, dos estaban cerradas y otra se estaba quedando sin gasolina. Desde el apagón he tenido problemas para echar gasolina", sostuvo Beatriz Zubillaga, consultada en otra gasolinera al este de la ciudad.

En tres de las gasolineras visitadas por Efe, había además presencia de funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Miguel, un conductor de una camión de distribución de la estatal Pdvsa que estaba descargando combustible en una estación ubicada en el sector de Palos Grandes, detalló a Efe que había atendido tres despachos este viernes, "lo normal en un día", y atribuyó las colas observadas en la mañana a que "la gente se pone nerviosa".

En una nota de prensa enviada este viernes, Freites dijo que la situación del sector petrolero "es reflejo del caos y el saqueo perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro en el país" y lamentó que "no hay gasolina, gasoil, ni aceites lubricantes para el pueblo, pero sí para el contrabando" y para atender el mercado cubano.

Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional Elías Matta afirmó que "comenzando el 2018 advertimos que había un racionamiento en diez estados del país, lo que pasa es que en los estados centrales no se veía, pero ibas a Barinas y no había gasolina, ibas al Zulia o a Apure y no había gasolina".

Venezuela cuenta con un parque de 1,765 estaciones de servicio en el país.

Sin embargo, expertos consultados por Efe, advierten que los niveles de producción actual no permiten atender la demanda de los usuarios.