Obrador expresa sus condolencias a Marco Adame

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al vicepresidente de la Cámara de Diputados y exgobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, sus condolencias y el pésame por la muerte de su hermano, Humberto Adame, quien ayer fue encontrado muerto en una fosa clandestina.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal afirmó que su gobierno tiene el compromiso de atender el grave problema de inseguridad y de violencia que hay en el país.

"Quiero aprovechar para mandar un abrazo al diputado Marco Adame que perdió a su hermano también por la violencia que desgraciadamente prevalece en el país, y a todos nuestro sentido pésame y acompañado de ese pésame, la solidaridad, el compromiso sincero, serio, de que no vamos a dejar de atender este grave problema del país.

"Todos los días, desde muy temprano, hasta muy tarde estamos dedicados a atender los asuntos públicos y en particular, lo que tiene que ver con la inseguridad y violencia estamos haciendo todo".

Afirmó que su gobierno no está viendo este problema "por encima", sino que se está atendiendo como se merece, "y lo estoy haciendo personalmente, y me están ayudando funcionarios públicos comprometidos. Me están ayudando los marinos, los militares, dos instituciones importante, la Secretaría de la Marina y la de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Secretaría de Gobernación.

"Me ayudan servidores públicos sensibles, gente honesta como Alejandro Encinas, con buenos sentimientos, gente responsable, todos estamos trabajando unidos, juntos para garantizar la paz y es el compromiso que hacemos con los habitantes de todo México", dijo.