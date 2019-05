Denunciarán uso de Bellas Artes para evento religioso

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México A.C. (APEM) y la iglesia La Luz del Mundo tienen puntos encontrados sobre el evento realizado la noche del miércoles en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Por una parte, el INBAL informó que el senador por el Partido Verde, Rogelio Zamora Guzmán, fue quien solicitó el Palacio de Bellas Artes para realizar la presentación de "El Guardián del Espejo". En la solicitud, a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, el senador Zamora García pidió las facilidades para la "Representación Cultural, Artística y Musical gratuita".

Sin embargo, a través de una tarjeta informativa, el INBAL informó que presentarán "una denuncia de hechos ante el Ministerio Público por el uso indebido de la imagen del Palacio y por el intento de realizar actividades distintas a las que fueron autorizadas por el INBAL. La solicitud del espacio fue para realizar un evento artístico, e incluso se realizó un ensayo en el que no se dijo que se haría un homenaje a nadie, por lo que se cumplieron todos los procedimientos para verificar la calidad artística del concierto. El anuncio del intento de homenaje se realizó en redes sociales. La denuncia de hechos es para que se haga la investigación y se deslinden responsabilidades. Igualmente, estamos haciendo del conocimiento del Órgano Interno de Control toda la documentación".

Además, continuó la tarjeta informativa, para la autorización el INBAL siguió una serie de normativas que "consisten en una entrevista a quien propone, la solicitud detallada de la propuesta artística, la valoración colegiada de su viabilidad, análisis de requerimientos de producción, costos y públicos al que va dirigido. Se analiza que tenga viabilidad en calendario de ensayos y de funciones. Se supervisa la invitación, el contenido del programa de mano y el protocolo que se piensa seguir en cada actividad".

Las normativas también se siguieron, indica el Instituto, para los programas de mano, "para que cumplieran con la identidad institucional y la descripción de la actividad artística"; agrega que en éstos sólo se describen obras, semblanzas de artistas y créditos de la orquesta. "Ninguna otra información que no sea de carácter artístico". Sin embargo, en el programa de mano del evento, que se distribuyó entre los asistentes, sí estaba anunciado el "Reconocimiento a la excelencia APEM 2019", pero sin precisar que era para Naasón Joaquín. Dicho programa tiene los logos de las secretarías de Cultura y Marina, el Senado e INBAL.

La APEM emitió un comunicado en el que dijo "no se realizó homenaje alguno" a Naasón Joaquín, sino que "asistió como invitado al concierto" y que la entrega del reconocimiento se le hizo en el Casino Español.

En Facebook, La Luz del Mundo publicó a las 20:43 horas del 15 de mayo que la presentación en Bellas Artes era un "Homenaje al excelentísimo Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García". Esa publicación después fue editada y se eliminó el texto sobre el homenaje.

"La Luz del Mundo no realizó ningún tipo de acto religioso en Bellas Artes. La Luz del Mundo no organizó el evento ni celebró un contrato con la Secretaría de Cultura para realizar este evento. La Iglesia no tuvo responsabilidad en la organización de ese evento. La APEM fue quien organizó el evento y sólo nos invitó, pero fue estrictamente cultural", dijo Eliezer Gutiérrez, vocero de la asociación religiosa, quien agregó que a lo largo del acto operístico no se enunció algún tipo de oración religiosa ni se leyeron paisajes bíblicos y tampoco se mencionó el nombre de Naasón Joaquín García.