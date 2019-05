'No hay América Latina sin México'

El expresidente de Chile, Ricardo Lagos, sostuvo que México es fundamental hoy dentro de América Latina, una región que necesita tener peso ante el mundo.

Recordó que cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la idea de construir un muro en la frontera con México, él propuso que varios "nos paráramos al pie del muro a decir: todos somos mexicanos".

Esa es una respuesta concreta para que se entienda que "México es parte nuestra y si queremos tener peso en el mundo, América Latina tiene que hablar con una sola voz", expresó en el marco de la XXV Reunión Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, que se celebra en esta capital.

Acompañado por los expresidentes de Uruguay, Julio María Sanguinetti; y de España, Felipe González, así como por el empresario mexicano Carlos Slim, Lagos enfatizó también que "no se puede gobernar a partir de plebiscitos".

En su opinión, si bien es posible consultar a la ciudadanía, un referéndum revocatorio significa que los temas difíciles, que no son populares, los dejarán para la segunda mitad del mandato "para que no los revoquen".

Dio como ejemplo la reelección de Barack Obama, quien puso los temas complicados para su segundo periodo al frente del Gobierno de Estados Unidos, como la relación con Cuba y los acuerdos con China.

El expresidente español, Felipe González, consideró a su vez que los gobiernos de América Latina deben continuar con las reformas estructurales, pero no para volver al pasado, sino que miren al futuro. No se necesitan utopías regresivas "o reformas para un pasado que no volverá".

Asimismo, el exgobernante español criticó el "milagro" de Nicolás Maduro, quien destruyó 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela en seis años y convirtió a ese país sudamericano en un "Estado fallido".

El populismo "de derecha o de izquierda" da respuestas simples a problemas complejos, lo que levantó el aplauso entre los asistentes a la reunión realizada en la Ciudad de México.

Para hacer frente a los retos que acechan el planeta, los países latinoamericanos y europeos deben unirse bajo mecanismos de "gobernabilidad regional", huyendo de nacionalismos y "Estados fallidos", coincidieron este jueves expresidentes de España, Chile y Uruguay.

"Al menos que existan regiones capaces de expresarse con principios e intereses con una sola voz", reivindicó el exmandatario chileno Ricardo Lagos ante el dominio político y económico de Estados Unidos y China, y para combatir retos como el cambio climático o el desarrollo tecnológico.

En la XXV Reunión Plenaria de la Fundación Círculo Montevideo, Lagos lamentó que América Latina "no ha hecho los deberes".

"Si queremos tener un peso en el mundo que viene, América Latina que hable con una sola voz. Este es el reto más importante que tenemos si queremos dar una gobernabilidad como región", dijo el chileno.

Por su parte, el expresidente español Felipe González defendió también mecanismos de gobernabilidad regional con la mirada puesta en la Unión Europea y ante la crisis generada por el "brexit", la salida británica de la UE.

"Tenemos que anticipar el futuro que se nos viene encima para conducirlo y conducirlo es gobernarlo. Hacen falta instrumentos de gobernanza nacionales y supranacionales", reivindicó.