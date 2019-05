Más de 400 niños dan positivo a VIH Renuncia eleva crisis judicial en Colombia

La ministra de Justicia de Colombia, Gloria María Borrero, renunció ayer en medio de la crisis que vive ese poder del Estado por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de denegar la extradición a Estados Unidos, del exlíder de las FARC Jesús Santrich, confirmó el presidente Iván Duque.

Bibi llevó a su hijo a un doctor local, quien le recetó jarabe de paracetamol y le dijo que no había de qué preocuparse. Pero ella fue presa del pánico cuando se enteró que varios niños que en un principio tenían fiebre luego dieron positivo a pruebas de sida en aldeas del área.

Alarmada, Bibi llevó a Raza a un hospital, donde se confirmó con exámenes médicos que el menor era una de las cerca de 500 personas, niños en su mayoría, que según las autoridades están infectadas con el virus de inmunodeficiencia, que puede producir sida. Un médico local que tiene sida ha sido arrestado y se le está investigando por posiblemente infectar intencionalmente a pacientes.

"Nos dolió mucho el día que escuchamos que nuestro hijo dio positivo al VIH", dijo Bibi.

Bibi dijo que fue desgarrador enterarse que su hijo contrajo VIH siendo tan chico. Todos sus parientes se han hecho exámenes del sida, agregó, pero Raza es la única víctima.

Bibi indicó que no ha dormido varias noches por la preocupación y ha estado cuidando a su hijo desde principios de este mes, cuando se le confirmó el diagnóstico. Dijo que quiere ver a su hijo saludable y recuperado lo más pronto posible.

Sikandar Memon, jefe del Programa de Control de SIDA en la provincia de Sindh, dijo que funcionarios han evaluado a 13,800 personas de Larkana, y 410 niños y 100 adultos dieron positivo a VIH.

A nivel nacional, el ministerio de Salud de Pakistán ha registrado más de 23,000 casos de VIH. Funcionarios de salud han dicho que en general este virus se propaga al usar jeringas no esterilizadas.

"He dialogado con la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, y la señora ministra ya se retirará del cargo del Ministerio de Justicia; le he aceptado su renuncia, he conversado con ella hace varios días", dijo Duque en un acto en Medellín.

Duque agradeció el trabajo de Borrero y anunció que la nueva titular de esa cartera será la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Margarita Cabello Blanco.

La ahora exministra Borrero aseguró por otro lado en una entrevista con RCN Televisión que su renuncia hace parte de "los cambios normales de cualquier Gobierno" y que era algo que había tratado "desde hace varias semanas con el presidente".

"Llegó el momento en que el Ministerio de Justicia necesita otro liderazgo", apostilló Borrero, quien estuvo en el cargo solo nueve meses y es la primera baja del gabinete ministerial de Duque desde que asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto.

La gestión de Borrero fue muy criticada por su bajo perfil en las discusiones de los grandes temas jurídicos del país, que se hizo más evidente ayer con la crisis desencadenada por la aplicación de la garantía de no extradición a Santrich por parte de la JEP.

Esa decisión causó una controversia nacional y precipitó además la dimisión del fiscal general, Néstor Humberto Martínez y de la vicefiscal María Paulina Riveros.

Según el mandatario, la nueva ministra "tiene una larga trayectoria en la rama judicial y ha hecho todos los peldaños de esa carrera hasta llegar al más alto honor que ha sido el de presidente de la Corte Suprema de Justicia".