Mínimos detalles para leyes de GN Pide que corruptos sean estigmatizados

En el marco de su visita a Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su llamado a impulsar un gran acuerdo para desterrar la corrupción del país, donde el responsable de malas conductas sea estigmatizado.

Por esa razón, se convocó para el próximo martes "para insistir en la posibilidad de la unanimidad o de la mayoría amplia en estas leyes que se consideran, por ser los instrumentos jurídicos por antonomasia para la eficacia de combatir la inseguridad pública, se requiere que todos estemos de acuerdo", dijo Monreal.

Tras varias semanas, y largas jornadas de los representantes de todos los partidos, el senador Damián Zepeda planteó que se puede decir que están listas prácticamente todas las leyes, la del uso de fuerza, registro de detenidos, sistema de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional.

Para el panista, los temas en cuanto a su importancia no se pueden medir en términos cuantitativos, y opinó que cuando alguien dice que está al 90 por ciento, no es lo correcto, pues si cierto artículo es el que determina el carácter civil o militar de la guardia, es más importante que el resto de los artículos, de manera que no se puede medir así.

Aclaró que hay una serie de artículos que están siendo debatidos todavía, no están trabados, particularmente el de la participación de las Fuerzas Armadas .

Hay un permiso para que policías militares y navales participen de inicio, y la postura del PAN es que deban separarse del servicio activo militar, para que estén ciento por ciento adscritos a la Secretaría de Seguridad y se les apliquen las leyes civiles y eso es de acuerdo con la Constitución.

Al firmar como testigo del convenio para fortalecer y ampliar el sistema integrado del transporte en el Área Metropolitana de Monterrey, sostuvo que dicho flagelo "se tiene que terminar, tenemos que acabar con la corrupción en el país".

En presencia de funcionarios públicos y federales, así como empresarios, en Palacio de Gobierno, subrayó la necesidad de que "el corrupto sea mal visto, que sea estigmatizado".

Se trata de que "se acabe ya con esa idea de que el que no transa, no avanza, no con el criterio que prevalecía de que podían robar y ni siquiera perdían su respetabilidad", expuso.

"Hasta se les ponía de ejemplo a los corruptos, se les decía a los hijos estudia, para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón", deploró.

"Eso se tiene que terminar, tenemos que acabar con la corrupción en el país y vamos a hacer ese compromiso, y por eso, estamos optimistas, sabemos que vamos a sacar adelante al país, que se va a lograr el progreso con justicia, para Nuevo León y para México", puntualizó en su intervención.

Anteriormente, el presidente propuso que para los involucrados en actos de corrupción recibieran terapia.

Fue el pasado 6 de mayo que comentó: "Hago un llamado a todos para que se vea así, es una enfermedad y hacer terapias para reincorporar a mucha gente que tiene como propósito fundamental enriquecerse a costa de lo que sea, sin escrúpulos morales".

Señaló que se debería crear asociación para hacerles ver que el dinero no es la vida.