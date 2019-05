Exguerrillero desata una crisis en justicia

El enfrentamiento entre la Fiscalía General de Colombia y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desembocó este miércoles en una inédita crisis jurídica que llevó a la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez y de la vicefiscal, ahondando la polarización política existente en torno al acuerdo con las FARC.

En el centro de la controversia está la solicitud de extradición a Estados Unidos del exlíder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, detenido desde el 9 de abril de 2018 bajo la acusación del delito de narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz y que fue denegada hoy por la JEP con el argumento de que “por falta de pruebas no pudo evaluarla”.

“La JEP considera que con las pruebas aportadas no se puede evaluar la conducta atribuida a Hernández Solarte ni tampoco determinarla fecha precisa de su realización”, manifestó el tribunal de justicia transicional en un comunicado en el que explicó su decisión.

Con base en ello, ordenó a la Fiscalía “disponer la libertad inmediata” del detenido.

El acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016 estableció que delitos comunes como el narcotráfico cometidos hasta esa fecha por miembros de las FARC no serían llevados a la justicia ordinaria pero sí aquellos posteriores al 1 de diciembre del mismo año, fecha en la que entró en vigor el pacto que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado con esa guerrilla.

Por eso la JEP aplicó “la garantía de no extradición” ya que, según explicó, la documentación remitida por el Departamento de Justicia de EUA y por la Fiscalía no permite establecer la veracidad de la acusación de que Santrich tenía un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína a ese país, y menos si ocurrió después del acuerdo definitivo de paz.

Hace trece meses, cuando anunció la detención de Santrich, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó queel fiscal general tenía “pruebas contundentes y concluyentes” de la participación del exjefe de las FARC en delitos de narcotráfico.

Por eso el fallo de este miércoles fue mal recibido por el fiscal general, que minutos después sorprendió con el anuncio de su renuncia al cargo, que ocupaba desde el 1 de agosto de 2016, decisión que fue secundada por la vicefiscal general, María Paulina Riveros, quien dimitió a continuación.

“Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden, por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de lanación”, manifestó Martínez en un comunicado leído a la prensa.

El fallo favorable a Santrich y la consecuente renuncia de la cúpula de la Fiscalía llevó al presidente de Colombia, Iván Duque, a convocar una reunión de emergencia en la Casa de Nariño con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y los ministros de Interior, Defensa y Justicia, entre otros funcionarios, para analizar la situación.