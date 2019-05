'Deben dejar idea de Estado fallido'

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón manifestó que se debe dejar atrás la idea del Estado fallido y la del "México pequeño" que no puede hacer nada, como si se tratara de una especie de resignación ante la tesis de que "todo puede ser peor".

"No podemos subir los sueldos porque puede ser peor, se puede perder el empleo; no podemos ser tal o cual cosa porque siempre podía ser peor, tal como se plantea en las reacciones sobre si se puede hacer o no una nueva refinería u obras de ingeniería complejas", señaló.

En esencia, dijo, la tesis de los gobiernos anteriores, era la de "no podemos", bajo el supuesto de que México no puede hacer cosas grandes, es decir, "casi una invitación crónica a que siempre pensáramos que éramos pequeños".

Durante la instalación del Consejo de Diplomacia Cultural que se realizó el en Palacio de Bellas Artes, Ebrard Casaubón manifestó que la cultura es la subversión de esa idea y su sustitución por una aspiración a recobrar la confianza en nosotros mismos.

Tras la firma de convenio entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Cultura para crear dicho consejo, el canciller sostuvo que más allá de incentivar las relaciones comerciales, con este nuevo esfuerzo se pretende impulsar la presencia de México en el extranjero.

Ello, precisó, partiendo de nuestras raíces históricas y haciendo ver que la civilización mexicana, es una de las más importantes del mundo.

"No se trata de crear un instituto o una coordinación, sino de poner en el centro de nuestra tarea en la SRE la cultura entendida como las artes, pero también la forma como concebimos la civilización mexicana en el Siglo XXI".

Señaló que ello es fundamental en una época donde el discurso político suele ser contrario a sus acciones.