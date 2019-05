En junio, última votación del Brexit

Va Theresa May por su última oportunidad. La Cámara de los Comunes votará por cuarta y última vez el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) en la primera semana de junio próximo, hayan llegado a un acuerdo o no para esa fecha el Gobierno conservador y el Partido Laborista .

Downing Street informó que la ley del acuerdo de retiro se votará durante la primera semana que inicia el próximo 3 de junio y no habría otra votación si el plan es rechazado por los legisladores, según un despacho de la BBC de Londres.

"Es imperativo que lo hagamos, entonces, si Reino Unido va a abandonar la Unión Europea antes del receso parlamentario de verano", dijo un portavoz del Gobierno.

En caso de que la propuesta de retiro del bloque comunitario de la primera ministra Theresa May no sea aprobado por los parlamentarios, Reino Unido tiene previsto no negociar o que se revoque el Artículo 50, que rige el proceso de salida.

La mancomunidad tiene previsto no extender una prorroga después del 31 de octubre, fecha límite para la salida del bloque comunitario, señaló la BBC.

La víspera May se reunió con el líder de los laboristas Jeremy Corbyn en busca de consenso sobre el Brexit, sin embargo no lograron avances.

Un vocero del Gobierno señaló que la primera ministra había ratificado su determinación "de concluir las conversaciones y cumplir con el resultado del referéndum para abandonar la mancomunidad".

Un portavoz del líder laborista, Jeremy Corbyn advirtió que su formación no apoyará el acuerdo del Brexit si ambos partidos no han logrado introducir previamente modificaciones consensuadas.

En la reunión que May y Corbyn sostuvieron el martes, la mandataria recalcó la necesidad de que las actuales conversaciones entre ambas partes puedan concluir pronto con un tratado del Brexit que supere el trámite parlamentario.

El portavoz laborista recalcó ayer que tanto Corbyn como el resto de su equipo "han dejado clara su preocupación" por estar negociando con un Gobierno que está "en proceso de desintegración".

La primera ministra se encuentra asediada dentro de sus propias filas con exigencias de dimisión, la última de ellas del diputado Peter Bone, quien pidió el miércoles a May en la Cámara de los Comunes que renuncie a su cargo antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo del 23 de mayo.

El Reino Unido deberá participar en esos comicios después de que la ruptura con el bloque comunitario se viera postergada hasta el 31 de octubre, por la imposibilidad de la Cámara de los Comunes de dar luz verde al acuerdo de salida que Londres y Bruselas sellaron en noviembre del año pasado.