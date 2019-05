Pide Obrador castigar a quien cometa delitos electorales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que se utilicen los programas sociales que impulsa su gobierno con fines electorales en aquellas entidades con comicios ordinarios en marcha y uno extraordinario, en el caso de Puebla.

"No se están utilizando los Programas de Bienestar con propósitos electorales. No está permitido, está prohibido y el que lo haga va a ser sancionado. Ya el fraude electoral es delito grave y no se tiene derecho a fianza", expresó.

López Obrador afirmó que la actual ley electoral prohíbe el fraude electoral en cualquiera de sus expresiones: compra de voto, entrega de migajas o dádivas a cambio de los votos, utilización del presupuesto para favorecer a partidos, o a candidatos.

"Todo eso es delito grave y existe la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) con ese propósito", comentó en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El 2 de junio se celebrarán comicios en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, además del proceso extraordinario de Puebla, luego del accidente aéreo del 24 de diciembre pasado, en el que murió la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.

Durante la conferencia matutina y a pregunta expresa, reiteró que en su administración habrá cero tolerancia a la corrupción e impunidad; "no hay impunidad, cero impunidad sea quien sea", enfatizó.

Lo anterior, al ser cuestionado sobre si su gobierno -a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT)-, estaría dispuesto a investigar el caso del hijo del senador Napoleón Gómez Urrutia, (Alejandro Gómez Casso), quien falseó documentos para conseguir su firma electrónica (FIEL).

"Lo dije en mi toma de posesión. Ni hermanos del presidente, ni hijos del presidente tienen impunidad, el que cometa un delito es castigado sea quien sea. Cero corrupción, cero impunidad", insistió.

Resaltó que sí en este caso hay denuncia o se investigará por oficio, "dado que aquí se está planteando, se tiene que llevar a cabo la investigación a la que ha hecho referencia".

Dijo que está en la mejor disposición de recibir a los integrantes del Instituto de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), aunque ello dependerá de los compromisos que tenga en su agenda: "Yo estoy en la mejor disposición de recibirlos, es cosa de que vea lo de mi agenda", refirió.

Sobre el anuncio de que su gobierno pondrá en marcha su propia empresa para conectar con internet a todo el país y la relación que mantiene con el empresario Carlos Slim, con quien se reunió recientemente, observó que "es buena, como con todos los empresarios".

"Nos importa mucho mantener buenas relaciones con el sector empresarial del país", destacó López Obrador en Palacio Nacional

Al hablar de la notificación de una denuncia que el INAI debe entregar a la Fundación Rosenblueth porque no incluyó un Aviso de Privacidad en las boletas de la consulta para proteger el uso y destino de los datos personales de los ciudadanos, explicó que se trata de una asociación civil seria.

"El que nada debe, nada teme, y esa fundación es seria, me consta, porque conozco a quienes son miembros de esa fundación. Al doctor Enrique Calderón Alzati lo conozco desde hace como 25 años y es un hombre honesto, íntegro, recto, es una gente con mucho prestigio", comentó.