Gobierno no ha mostrado estudio ambiental para Dos Bocas, dice senador

El senador Juan Manuel Fócil Pérez, señaló que no se ha mostrado aún ningún estudio de impacto ambiental sobre la refinería en Dos Bocas, Paraíso, y estará vigilante de lo que pase con el proyecto, porque la terquedad por construirla puede tener costos muy altos.

Único senador de oposición por Tabasco del Partido de la Revolución Democrática (PRD), expuso que el presidente Andrés Manuel López Obrador es una gente acostumbrada a cumplir su palabra; “para bien o para mal”, apuntó.

En rueda de prensa, comentó que pese a que la refinería pueda no ser como lo ha prometido, intentará hacerlo a toda costa, lo cual no es bueno, porque ya empresas expertas invitadas por el propio gobierno analizaron los tiempos y precios que no se ajustan a las intenciones gubernamentales.

“Entonces, hemos padecido muchos años con presidentes que quieren cumplir su palabra, aunque las cosas no funcionen como ellos lo planearon”, refirió.

Expuso que no se puede gobernar con metas electorales, porque el presidente está pensando en su ratificación, y hacer la refinería requiere entre cuatro y cinco años.

Por lo que sabe, abundó, no hay gente especializada en Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Secretaría de Energía (Sener) para hacer una refinería y la tecnología tendrá que comprarse en otros países que la tienen; “a ver si no sale más caro el caldo que las albóndigas”, mencionó.

Valdría la pena, puntualizó, que analicen si no conviene más reconfigurar sólo las seis refinerías existentes y satisfacer la demanda de gasolina que requiere el país en el corto plazo.

La víspera, dijo, visitó el municipio de Paraíso que se supone será el más beneficiado por la refinería y observó muchos negocios cerrados, desempleo e inseguridad, pero también gente ilusionada, aunque de hacerse ayudará sólo a esa zona y poco al resto del estado, por lo cual se requiere otro tipo de economías.

De la Comisión Especial para dar seguimiento a la refinería que propondría en el Senado, mencionó que no se ha avanzado, porque la mayoría la ostenta Morena -los otros dos senadores por Tabasco son de este partido-.