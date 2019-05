Panorama complicado para adultos mayores

Sin la posibilidad de recuperar los ahorros de sus aportaciones al IMSS o al ISSSTE que la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se comprometió a devolverles como parte del programa 65 y Más, aunado a la lentitud en la entrega de los apoyos sociales del nuevo gobierno, adultos mayores enfrentan un panorama complicado para costear sus gastos básicos.

El pasado 20 de abril, publicó las problemáticas que han tenido las autoridades para localizar a los trabajadores que alguna vez en su vida laboral aportaron para su retiro y tienen algún ahorro que puede regresar a sus bolsillos.

Lectores de esta casa editorial compartieron sus experiencias para realizar este trámite, pese a cumplir con los requisitos: "He intentado retirar la cantidad a la que tengo derecho y ni en el IMSS ni en el ISSSTE existe nada. [Dicen] que el dinero no recuperado se fue al aeropuerto mal logrado", mencionó Antonio Cárdenas, extrabajador de 70 años.

Explicó que aún labora y que no ha tenido éxito al tratar de recuperar los recursos de su vida como empleado en el sector público. Tampoco ha logrado concretar los apoyos que otorga la actual administración a través de depósitos bancarios como parte del programa 68 y Más. "No ha habido nada, solo para los cuates de las oficinas de la Secretaría de Bienestar o militantes cercanos de Morena", dijo.

Comentarios surgidos a partir de la publicación de este medio coinciden en las dificultades que han tenido los beneficiarios para cobrar los apoyos sociales del gobierno.

La problemática se vive en todo el país e incluso hay acusaciones de que solamente se atiende a simpatizantes de Morena, a quienes se les agiliza el depósito.

A la par, existe confusión y escasa comunicación sobre los nuevos programas sociales, que son distintos al esquema de devolución de recursos al que tienen derecho los trabajadores mayores de 65 años que alguna vez aportaron para su retiro.

"Esto es una mentira de la más grande. He ido a hacer mi solicitud y me comentan que la prestación de 65 y Más ya no existe, ahora únicamente está vigente la de 68 y Más. ¿De qué se trata? Yo coticé 45 años al IMSS", explicó otro lector de esta casa editorial.