Prometen blindaje ante 'Brexit'

Los candidatos de los partidos españoles al Parlamento Europeo en los comicios del 28 de mayo advirtieron hoy de los efectos negativos para la ciudadanía por el Brexit, pero ofrecieron proteger los intereses españoles una vez se concrete la salida del Reino Unido.

El cabeza de lista del PSOE, Josep Borrell, dijo que "no puede ser" que Reino Unido no se haya ido de la Unión Europea (UE) porque "no encuentre la puerta por donde irse", y aseguró que la convocatoria de un segundo referéndum "solo compete a los británicos", citó la agencia noticiosa española Europa Press.

Borrell confió en que laboristas y conservadores británicos aprovechen "la oportunidad" de ponerse de acuerdo antes del próximo 30 de octubre y que el Parlamento británico acepte el trato que la UE y la primera ministra británica Theresa May acordaron.

Para la candidata del Partido Popular, Dolors Montserrat, el Brexit es resultado de los populismos y los nacionalismos que quieren debilitar la UE, pero "vemos que salen debilitados los británicos", y dijo que para su partido es "importante" salvaguardar los intereses de ciudadanos y empresas españolas en Reino Unido.

María Eugenia Rodríguez Palop, cabeza de lista al Parlamento europeo por Unidas Podemos, también admitió su preocupación por "los derechos de la ciudadanía" y por la relación que España mantendrá con el Reino Unido tras la salida.

"Porque esto afecta al mar y a la pesca con el Reino Unido, si es que llegan a irse. Pero, por lo demás, no me siento competente para determinar si han de hacer un segundo referéndum", expuso.

A su vez, el candidato de Ciudadanos, Luis Garicano, coincidió en que la salida de Reino Unido es consecuencia de "promesas que hacen los populistas" de "soluciones fáciles que no se pueden cumplir".

El candidato del ultraderechista Vox, Jorge Buxadé, dijo que respeta la "decisión soberana" de los británicos y confió en que para los españoles "esos efectos sean lo menos nocivos en nuestros intereses. Tendremos que autoexigir en el Parlamento europeo que velen por los españoles".