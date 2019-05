Denuncian ante CIDH desaparición de mujeres en Edomex

Organizaciones de la sociedad civil tendrán audiencia el día de hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en Ecatepec de Morelos y en varios municipios más de la entidad mexiquense.

Las asociaciones harán énfasis en Ecatepec, pues es una demarcación con Alerta de Violencia de Género y eso no ha sido suficiente para erradicar la violencia contra las mujeres.

"Será una audiencia pública donde estaremos la sociedad civil frente a representantes del Estado. Seguramente estará la relatora en contra de la violencia de las mujeres de la CIDH y nos acompañará Laura Curiel, que desafortunadamente su hija está desaparecida desde hace cuatro años", explicó Ana Laura Velázquez, abogada de la organización I(dh)eas.

En el marco del 172 periodo de sesiones de la CIDH, las organizaciones sociales aprovecharán la audiencia para exponer el Diagnóstico: Mujeres desaparecidas en el Estado de México.

Este documento detalla que durante el 2017 ocurrieron 18 desapariciones de mujeres en Ecatepec, siendo el segundo municipio más violento del Estado de México sólo por detrás de Toluca de Lerdo.

"Del 100% de las personas desaparecidas en el Estado de México, el 46% son niñas y mujeres, es el doble de la media a nivel nacional. El perfil de mayor incidencia que arrojó nuestra investigación se encuentra en la población de estudiantes de entre 15 a 17 años", refirió la abogada.

Ecatepec también se encuentra entre las tres localidades con más juicios por el delito de secuestro, ya que en total los jueces atendieron 40 investigaciones sobre el tema.

Estos datos fueron obtenidos por I(dh)eas y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia a través de solicitudes de información hechas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

"El foco sigue siendo el municipio de Ecatepec, pero también es importante estar atentos en Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Tlanepantla y Toluca, en dos años se disparó un 227% la desaparición de personas y descendió el 27% los casos homicidio doloso en contra de mujeres", explicó Velázquez.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, que inició sus labores en el 2015, colocó a Ecatepec como la localidad con más desapariciones de mujeres con 18 casos ocurridos en el 2017.

"Desde hace dos años o más nos arrojan cifras muy preocupantes. No obstante ya hay declaratoria de Alerta de Género en el Estado de México sobre violencia feminicida, vemos que no es suficiente. Acudiremos a la CIDH para denunciar esta crisis", apuntó Ana Laura Velázquez.

La cifra de mujeres desaparecidas en Ecatepec y el resto del Estado de México podría ser mayor, pues las ONG detectaron que muchos incidentes no son denunciados por desconocimiento de las leyes, temor a represalias, desconfianza en las autoridades y por lo desgastante del proceso.

Laura Curiel, por ejemplo, relata los obstáculos que ha enfrentado en el caso de su hija: "Tengo que ir a exigir que se muevan para atender mi caso, en cuatro años no tengo ninguna respuesta. Siempre voy a quejarme, veo que no hay un plan estratégico para buscar a las mujeres que han desaparecido.

"He hecho de todo, me han obligado a ser abogada, antropóloga, perito, especializarme en todo, no voy a esperar que las autoridades salgan del letargo en que están. Haré todo, todo lo que pueda para localizar a mi hija", señaló Laura.

Laura, dijo estar desesperada por encontrar a su hija Daniela, ella y otras madres se están organizando para emprender una búsqueda en fosas.

"No pasa de este año que empezaremos a buscar fosas, como las madres de otros estados. Buscamos comprar equipos para localizar cuerpos y si tenemos que empezar con palas y picos, lo haremos. El Estado de México es enorme, mire aquí matan a alguien, van y lo tiran en cualquier parte", aseguró la señora Curiel.

Por historias como éstas el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, I(dh)eas y tres colectivos de familiares de personas desaparecidas solicitaron la audiencia en la CIDH.

"Queremos hacer énfasis en que nuestra audiencia no es para tratar de ‘golpetear’ al Estado, sino que queremos visibilizar la situación con el afán de hacer alianzas", señaló la abogada de I(dh)eas.

Y concluyó diciendo que "la desaparición de mujeres en las fiscalías se debe investigar de manera distinta, queremos ver cómo podemos trabajar con las distintas autoridades estatales y federales, así como la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas para atacar este problema".