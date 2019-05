Ordenan reabrir caso 'GoT' de Puebla

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla volver a analizar la queja promovida por Morena por el uso de propaganda política vinculada a publicidad de la serie "Game of Thrones" (GoT) y resolver si proceden o no medidas de retiro cautelar.

El representante de Morena ante la Junta Local del INE en el estado, Juan Pablo Cortés, denunció la aparición, en la cuenta de Twitter del candidato común de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano al gobierno de Puebla, Enrique Cárdenas, de una imagen en la que éste aparece rodeado con escenografía de la serie de HBO y con la leyenda "2 de junio. Esta es la batalla decisiva por Puebla". El montaje, mismo que fue enviado a Cárdenas por estudiantes de diseño afines a su postulación, y que él retomó para subir a su red social el pasado domingo 14 de abril, fue denunciado pues "podría vulnerar la equidad en la campaña" al aprovechar publicidad comercial para posicionar electoralmente al abanderado, pero la Junta Local del INE rechazó medidas cautelares. Ese acuerdo fue revocado ayer por unanimidad de los magistrados, que ordenaron a la Junta Local admitir nuevamente la denuncia de Morena y realizar un análisis preliminar para determinar si procede o no bajar la publicación con base a la materia que fue denunciada, es decir, presunta vulneración a leyes electorales. De acuerdo a la sentencia, al analizar el caso la Junta valoró otros elementos y no lo denunciado, amén de que hizo un análisis de fondo, lo que no corresponde a la etapa de resolución de una medida cautelar. Por ello, los magistrados establecieron que la Junta se limitó a analizar que la publicación denunciada podría ser contraventora en normas de derechos de autor, propiedad industrial o intelectual o normas sobre derecho marcario, "pero omitió considerar que la queja de Morena versó sobre una posible infracción a normas de difusión en materia electoral que violan el principio de equidad en materia electoral. "Es claro que la autoridad realizó un análisis preliminar parcial de los hechos expuestos en la queja, aunado a que no podía desecharla argumentando que la conducta denunciada no es violatoria de los principios de equidad" pues esos pronunciamientos rebasan los alcances que corresponde realizar a la Junta Local del INE.