Preocupa a Unicef aumento de asesinato de menores

El aumento de homicidios contra niños y adolescentes preocupa al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) por lo que llamó a todos los sectores de la sociedad para trabajar en la disminución de la violencia.

Al presentar el Informe Anual 2018, Cristian Skoog, representante de UNICEF en México, resaltó que en los últimos años los homicidios contra menores se incrementaron al pasar de 3 al día en 2014 a 4 en la actualidad.

"Está en aumento en los últimos años tuvimos un promedio de 3 por día hace unos cinco o seis años, ahora estamos alrededor de cuatro, estas son estadísticas de Segob y esto nos preocupa mucho, es como la punta del iceberg es lo más grande, pero hay violencia en todos los lugares, el 'bullying' tenemos que terminar con todo esto y no solo trabajar en los homicidios que es lo que genera más atención", indicó.

Resaltó que disminuir la violencia contra la infancia es uno de los principales retos que enfrenta México, así como garantizar el presupuesto suficiente a las Procuradurías Infantiles para su funcionamiento.

El informe refiere que entre 2010 y 2017 ocurrieron 10 mil defunciones por homicidio de niños y adolescentes; alrededor de 76% de los casos correspondieron a niños y hombres adolescentes; mientras que 24% a niñas y mujeres adolescentes.

El grupo más vulnerable fueron los adolescentes de entre 12 y 17 años, puesto que representaron el 78% del total de las defunciones.

"Esto afecta (la violencia) desde el inicio, no solamente es sujeto de violencia pero si ve la violencia en el hogar esto afecta el cerebro del niño, porque no puede aprovechar la nutrición, su cerebro no se desarrolla bien si tiene un entorno violento; es sumamente importante trabajar en todos los ámbitos y hay que trabajar desde la casa", apuntó Skoog.