'Al aprobarse la revocación de mandato, manifestantes decidirán'

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está por aprobarse la reforma constitucional de revocación de mandato y con ella quienes se manifestaron en su contra el domingo pasado podrán decidir sí se queda o renuncia al cargo.

"Ayer lunes me faltó decirles a los que se manifestaron que no solo tienen su derecho a protestar, sino que por primera vez en la historia se tendrá derecho a la revocación del mandato, o sea que en dos años van a tener la oportunidad de decidir, ellos y todo el pueblo de México sí quieren que yo continúe o renuncie a la Presidencia".

Durante su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, el mandatario consideró como un pensamiento "retrógrada" el mensaje de unas las mantas que se usaron en la manifestación el cual decía que quienes había votado por él no tenían cerebro.

"De que sirve ir a la iglesia o a los templos, si olvidamos los mandamientos, no a la hipocresía y no al racismo y al clasismo: esa manta de decir los que votaron por AMLO no tiene cerebro no se midieron".

"Es un pensamiento retrógrada, pero no se dan cuenta, cuando hablo de que la corrupción es una enfermedad lo primero que se tiene que hace es eso, aceptar que se está enfermo para poder tratarse".

El Presidente aseguró que entiende que además de las demandas haya molestia porque se están llevando cambios en su gobierno.

"Ofrezco disculpas por las molestias, pero son necesarios, ya no se podía seguir así era mucho en bandidaje oficial y se toleraba.

"Reiteró que respeta a quienes piensan de otra forma y tiene otros puntos de vista, pero cero corrupción, cero impunidad y (ahora) justicia".