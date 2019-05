Fiscal Barr podría ser acusado de desacato

El Comité Judicial de la Cámara Baja de Estados Unidos, controlado por los demócratas, adoptó este lunes los primeros pasos para declarar en desacato al fiscal general, William Barr, por no entregar una versión sin censurar del informe de la llamada trama rusa al Congreso, lo que el Gobierno intenta evitar con un acuerdo.

El presidente de ese comité, el liberal Jerrold Nadler, fijó para el próximo miércoles, 8 de mayo, a las 10:00 horas local el voto para decidir si ir adelante o no con el proceso de acusar a Barr en desacato, según un comunicado publicado en la página web del órgano que preside.

Ayer expiró el plazo dado por Nadler al secretario de Justicia para que entregara el informe íntegro elaborado por el fiscal especial Robert Mueller sobre los posibles vínculos entre el equipo electoral del presidente Donald Trump y Rusia durante la campaña para las elecciones de 2016.

En ese documento, del que el Departamento de Justicia ha publicado una versión censurada con numerosas tachaduras, Mueller no halló pruebas de vínculos entre el entorno de Trump y Moscú, pero arroja dudas sobre una presunta obstrucción a la Justicia del mandatario. En el comunicado, Nadler explicó el motivo de la votación del miércoles: “El fracaso por parte del fiscal general en cumplir con nuestra citación, tras esfuerzos extensos de acomodar (una fecha), no nos deja más opción que iniciar los procedimientos por desacato para hacer cumplir la citación y el acceso al informe completo, no censurado”, dijo.

Los miembros del Comité Judicial debatirán y someterán a voto el miércoles una resolución de desacato contra Barr, que de ser aprobada pasaría al hemiciclo de la Cámara Baja, que debería pronunciarse para autorizar un procedimiento legal.