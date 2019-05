Darán 30 mil visas más a trabajadores

El Gobierno del presidente Donald Trump planea permitir el ingreso de 30,000 trabajadores temporales extranjeros para hacer labores estacionales hasta finales de septiembre, una medida que refleja cómo la economía en auge ha complicado los esfuerzos de Trump de restringir la inmigración legal.

Los detalles del plan estaban en un borrador obtenido por The Associated Press. Beneficiaría a las compañías que desbullan ostras, pescaderías, madereras y hoteles estacionales, incluido el club “Mar-a-Lago” propiedad de Trump _ todos los cuales contratan migrantes para trabajos estacionales que según activistas, los estadounidenses no harían.

Las visas, conocidas como H-2B, serán otorgadas sólo a los extranjeros que ya la han tenido en los últimos tres años fiscales. Muchos de ellos regresan con los mismos empleadores año tras año. Aquellos trabajadores ya han sido aprobados, son de confianza y es poco probable que se queden una vez que expiren sus visas, dijeron las autoridades.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos comenzará a recibir solicitudes de empleadores a nombre de los trabajadores una vez que la norma se publique en el Registro Federal, probablemente el miércoles.

La sólida economía ha complicado los esfuerzos por encontrar mano de obra y el número de visas temporales es de máximo 66,000 por año fiscal.

Los empleadores han alegado que necesitan desesperadamente más mano de obra, contradiciendo a los republicanos que dicen que las visas quitan los trabajos a estadounidenses.

Trump también se ha beneficiado de empleados temporales, así como de personas que trabajan en el país sin autorización en sus clubes de golf.