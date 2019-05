Pedirán ayuda por 'caso Aideé'

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) y a especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que coadyuven con el peritaje sobre el asesinato de la alumna Aideé Mendoza.

Esto, con el fin de reforzar el dictamen que elaboran actualmente los peritos de la dependencia y que la investigación se apegue a lo que realmente sucedió, dijo la procuradora Ernestina Godoy.

"Estamos analizando, balística está trabajando en todo que encontramos y en el cálculo que están haciendo de trayectoria, de lugares, de velocidad... que he pedido que lo hagan muy científico y sustentado. Lo estaremos analizando, no quiero quedarme sólo con este dictamen, yo confío, es el nuestro y demás, pero me parece que por la relevancia que tiene que ver con la comunidad universitaria, de la seguridad de los jóvenes, tiene que ser también visto por otros ojos que no son de la Procuraduría", externó.

Al ser cuestionada sobre a qué institución o dependencias consultará, contestó que "Seguramente a la Fiscalía general, la UNAM misma, que tiene especialistas en este tema y lo vamos a fortalecer. Tiene que salir un dictamen que sea creíble y se llegue a la verdad. Y vamos a seguir con las otras líneas", explicó.

Versiones. Luego del homicidio de la estudiante de 18 años que cursaba el sexto semestre en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente, se divulgaron diversas versiones de quién o quiénes fueron los responsables, así como del calibre del arma usada.

Inicialmente se sostuvo que la detonación del arma provino desde dentro del salón de clases, pero esto fue desechado horas después, pues la funcionaria explicó que la prueba de rodizonato en los alumnos y el profesor que estaban en el aula salió negativa.

Después se informó que presuntamente el arma usada fue una pluma pistola, teoría que también fue rechazada cuando se cotejaron los resultados de la necropsia a la alumna, y que la bala alojada en su cuerpo era de .9 milímetros, calibre que no corresponde con dicho artefacto de fabricación casera.

En los últimos días se informó que pudiera estar relacionado en el homicidio un grupo de narcomenudistas, específicamente un hombre identificado como "El Dany", pero esta línea se descartó de acuerdo con la procuradora.

Indagatorias. Por otro lado, existe una hipótesis de que la bala provino desde una pistola accionada afuera de las instalaciones, y que en su trayectoria de más de 200 metros pasó por varios edificios hasta entrar al salón donde se encontraba Aideé.

Al continuar las investigaciones sobre este asesinato, el CCH Oriente se mantuvo cerrado. Sin embargo, Godoy Ramos comentó que se solicitará al rector de la UNAM, Enrique Graue, que se retomen las clases para el próximo lunes, lo que ayudaría a que los agentes de interroguen a más alumnos y empleados.

"Vamos a solicitarle al rector que ya habrá el plantel el lunes para poder también platicar con algunos jóvenes, maestros y demás.

"Quiero que quede claro el contexto en el que se encuentra el colegio, creo que eso va a permitir que, de manera conjunta, podamos tomar decisiones con la UNAM. Nosotros somos respetuosos de la autonomía y estaremos trabajando en coordinación con ellos hacia adentro, si es que así lo desean", externó.