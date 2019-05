Defiende Xóchitl Gálvez cuenca lechera en La Laguna

La senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz declaró en Torreón que más que una "ocurrencia" del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de migrar la Cuenca Lechera de la Laguna a la región sureste del país, lo que refleja es un total desconocimiento técnico de este y otros asuntos que requieren estudios previos y especializados. Para ella, los efectos de la sobre explotación de los mantos acuíferos se pueden revertir, colocando medidores a los productores, pero además, aplicar medidas de infiltración al subsuelo y cuidado del agua que frene el abatimiento.

Dice que se pueden encontrar soluciones a la problemática del agua en la Laguna sin incurrir en acciones radicales como en este caso, en contra de la Cuenca Lechera. “Yo sólo espero que no se pretenda llevar la Cuenca Lechera a Tabasco tan sólo porque allá hay agua y pastizales sin tomar en cuenta el desarrollo que esta actividad ha significado para esta zona de la República”.

Al referirse a la gira que en estos días realiza López Obrador por varias ciudades del norte de Coahuila, la senadora dijo respecto a sus pretensiones de rescatar los 63 cuerpos de Pasta de Conchos, atrapados hace alrededor de 13 años a consecuencia de una trágica explosión, que resulta cruel jugar con las emociones de las personas u crearles expectativas muy alejadas de la realidad como pensar que puedan rescatar los restos de sus seres queridos.

Señala que en cuanto a este asunto en particular, muchos aspectos hay que analizar como las condiciones actuales de la mina, cerrada, la cantidad de gas que se ha acumulado, asimismo el riesgo de que en busca de esos cuerpos, pudiera provocar la muerte de más personas que se lancen la búsqueda. Considera que la fuerte inversión de tiempo y recursos que se requiere aplicar en esta búsqueda, "debiera aplicarse en mejorar las condiciones de inseguridad de extracción del carbón en las que trabajan cientos de personas. O tal vez, apoyar a los familiares de los occisos".

Gálvez dice que comprometerse a rescatar los cuerpos en Pasta de Conchos es tan imposible como ofrecerles a los familiares de los 43 muertos en Ayotzinapa, que los van a encontrar con vida.

Gálvez Ruiz estuvo en conferencia de prensa con el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN Jesús de León Tello y la presidenta del Comité Municipal María Eugenia Cázares Martínez. La legisladora vino con el fin de presidir diversos eventos con mujeres panistas relacionados con la capacitación y formación de mas cuadros femeninos para la actividad política que se requieren los tiempos actuales, en los que se lucha por lograr más espacios.

Por otra parte, la senadora panista, se refirió al tema del Plan Nacional de Desarrollo del que dijo es "una burla".

No hay planeación, no hay objetivos, no hay metas, el presidente dice una cosa y el secretario de Hacienda dice otra. "El apoyo arrasante del presidente lo empieza a perder, por la cantidad de mentiras que dice en las mañaneras…… porque más del 75 por ciento de las adquisiciones sean indirectas y no por concurso o licitación, contradice sus promesas de campaña… no puede ser que el presidente nos diga que vamos re-quete bien, cuando todo mundo sabe que la economía no crece y no hay una conducción del país… el gobierno federal no puede estar en campaña".

Dijo que en este contexto, la oposición debe resurgir como tal, pues el PAN dejo pasar "muchos bandidos que se debieron ir a la cárcel y el PRI, bueno, es el más corrupto".