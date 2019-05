Presuntos miembros de cártel regalan juguetes en Veracruz

Con motivo del pasado Día del Niño, integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) regalaron juguetes a menores de escasos recursos en al menos una localidad de Veracruz, un hecho que, de acuerdo con expertos, busca construir una base social y cierto respaldo entre la población.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez (Morena), admitió este jueves que se detectó en un municipio que niños recibieron regalos con un mensaje de parte del CJNG, organización criminal que tiene presencia en varias regiones del estado.

"No hubo muchos municipios, fue un solo lugar y extrañamente la delincuencia difunde esas fotos y algunas personas las toman, vamos a averiguar qué contactos tienen porque ahí no había policías, no había gente, entonces de dónde tomaron las fotografías", dijo.

En días pasados circularon en redes sociales mensajes la organización criminal que decía que "como cada año y en cada día especial" regalaron juguetes en los municipios como Córdoba, Yanga, Cuitláhuac, Omealca, Tezonapa, Orizaba, Mariano Escobedo, Ixtaczoquitlan, Fortín, Nogales, Río Blanco, Ciudad Mendoza, La Perla, Santa Ana Atzacan y Amatlán.

También circularon fotografías en las que se ven a niños con juguetes como pelotas y bates de béisbol con un menaje firmado por el CJNG. Al respecto, Alejandro Hope, analista sobre seguridad, indicó que este tipo de acciones ya habían sucedido en otras ocasiones, y señaló que hubo una celebración muy famosa del Día del Niño en Reynosa, en la cual el Cártel del Golfo regaló juguetes.

Señaló que este este tipo de acciones "son intentos de construir base social, construir cierto respaldo entre la población para la organización criminal, en este caso el Cártel Jalisco Nueva Generación".

El experto agregó que a estos grupos "les funciona mucho mejor" la intimidación y el temor, en lugar de la buena voluntad.

Al ser cuestionado si esta acción podría ser para deslindarse de la matanza del Viernes Santo en Minatitlán, Hope indicó: "Es parte un poco del menú tradicional de lo que hacen. Por un lado intimidan, matan, torturan, secuestran, extorsionan y por la otra hacen una pequeña dosis de labor filantrópica a manera de tener cierta voluntad entre la población".

Agregó que los municipios donde se repartieron los juguetes muestran el alcance que tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad.

En enero pasado el mismo grupo criminal hizo regalos a los niños por el Día de Reyes en localidades de Veracruz.