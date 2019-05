Niega Obrador pagar 'bots' en redes sociales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ni él, ni su gobierno han pagado bots, han hecho contratos de publicidad en redes sociales como se hacía en administraciones pasadas.

En Palacio Nacional en su tradicional conferencia de prensa, y en marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que las redes sociales han cumplido una función muy importante en la transformación de la vida pública del país.

"Nosotros no pagamos, yo nunca he pagado una publicidad en mis cuentas de Twitter o de Facebook desde que las tengo, nunca y en el gobierno tampoco. Porque si se pagaban para difundir mensajes, se contrataban para transmitir mensajes. Las redes ahora permiten que todos participen y den su opinión, lo que ha venido en los últimos tiempos es que se está comercializando la libertad de expresión, se venden tiempos, espacios, hay contratos de las empresas para la publicidad, y en esos contratos se incluye lo de las cuentas falsas, los bots, los robots, y es una distorsión por completo. Desde luego es preferible esos excesos a que no haya libertad".

"Las redes sociales han cumplido un función muy importante, en la transformación de la vida pública de manera especial en nuestro país ayudaron mucho en la transformación es indiscutible, quienes estuvimos en la oposición muchos tiempo sabemos, lo que se padeció por los cercos informativos, el bloqueo que padecimos, no sólo eso, las campañas de desprestigio, la guerra sucia y no podía uno defenderse, porque no había manera, ni siquiera se aceptaba el derecho de réplica, no había forma de responder, no había manera de salirse del cerco cuando querían destruir a alguien".

Agregó que ahora es diferente, porque con las redes sociales "ya uno tiene la posibilidad de responder, de contestar. Lanzan una calumnia y uno puede responder. Antes no se podía, no existía esa posibilidad".