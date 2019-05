Reforma educativa, aún en suspenso

La oposición en el Congreso y la CNTE están tratando de impedir que se consiga la aprobación de la Reforma Educativa, mientras que los diputados y Senadores de Morena buscan a toda costa su aprobación.

Un estira y afloja se convirtió ayer el escenario político en torno a la Reforma Educativa, que constituye una de las principales promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Con la intención de avalar lo más pronto posible la reforma educativa, Morena en el Senado busca adelantar una semana el periodo extraordinario contemplado para su aprobación; sin embargo, la oposición señaló que para que eso suceda se deben agotar primero todos los procesos legislativos en la Cámara de Diputados, porque de lo contrario, no hay materia para discutir.

La propuesta de Morena es que el periodo extraordinario se dé el 8 de mayo, y no hasta el día 14, como se acordó en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), horas antes de que se cerrera el periodo ordinario el pasado 30 de abril.

Si bien partidos como el Partido Acción Nacional (PAN), El Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) apoyan buscar los consensos para que el extraordinario se adelante una semana, esto debe surgir de un acuerdo, y no de la imposición de mayorías.

Por lo anterior, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Martí Batres (Morena), informó que la primera sesión de ésta se adelantará para el próximo lunes 6 de mayo, y no el miércoles 8, como se había planteado en un inicio. En esa sesión, dijo, se abordaría que el periodo extraordinario arranque esa misma semana y no a partir del 14 mayo.

El coordinador del PAN, Mauricio Kuri, indicó que para ellos aún no hay materia que discutir, porque en la Cámara de Diputados todavía no arranca el proceso para abordar por segunda ocasión la reforma educativa; añadió que si bien han sostenido diálogo con Morena, la realidad es que no hay un dictamen para debatir.

Por su parte, maestros y agremiados a la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron casetas este jueves, como parte de las acciones enmarcadas en un paro laboral de 48 horas para protestar contra la Reforma Educativa.

El paro culmina este jueves y también se prevé la toma de oficinas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal.

Además se registraron paro en casetas de Michoacán y un grupo de maestros de vandalizó el Congreso en Guerrero.

Se estima que las protestas continúen.

Piden respeto a AMLO

Tres diputados federales de Morena se rebelaron luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador los llamara "fifís", al votar en contra de la reforma educativa. En un posicionamiento que le entregaron a su coordinador parlamentario, Mario Delgado, aseguraron que no tienen dudas en apoyar, como lo han hecho, todas las iniciativas que fortalezcan la democracia y el bienestar del pueblo, al igual que al Gobierno de la república, pero "no puede esperarse la existencia del pensamiento único". Por ello, dijeron que la construcción del futuro se hace de manera colectiva y pidieron respeto a la división de poderes, al ejercicio de una vida democrática plena, describen los diputados Carol Antonio Altamirano, Azael Santiago e Irma Juan Carlos. "El pensamiento crítico y el debate deben estar presentes en la vida pública del país; en consecuencia y, en primer lugar, también deben estar en la vida interna de Morena", puntualizaron.