Dan 'visto bueno' a Reforma Laboral

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, líderes de trabajadores del país hicieron un llamado a la unidad de todos los sindicatos y respaldaron las reformas en materia laboral aprobadas por el Congreso de la Unión y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Luego de una comida que ofreció el primer mandatario a representantes de organizaciones laborales en Palacio Nacional, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, invitó a los sindicatos a la unidad.

Hizo una invitación "a todos los sindicatos, de la tendencia que sean, del organismo al que pertenezcan, que haya unidad, porque si no hay unidad y perdemos el tiempo en líos entre sindicato y sindicato no estamos ayudando al país".

En el Salón Tesorería, reconoció que con las nuevas disposiciones legales seguramente los sindicatos del país tendrán que hacer modificaciones a sus estatutos en algunos puntos que se aprobaron por el Legislativo. Subrayó que "debemos terminar con constumbres que no están en la ley, y debemos adaptarnos estrictamente a la ley", y aseveró que los trabajadores de México "son privilegiados porque se manejan con la ley en la mano".

"Si todos hacemos lo que se requiere para lograr nuestro objetivo, lo vamos a lograr con la ley en la mano", apuntó el líder obrero y señaló que se tuvo la valentía de "meterle la mano (a la ley) y hacer las cosas para que cambien".

Consideró que "es pérdida de tiempo seguir entre sindicatos teniendo guerras de demandas de titularidad", y pidió que mejor cuiden los derechos y los intereses de los trabajadores; "mejor hay que atenderlos y hacer menos grilla con las organizaciones sindicales".

También indicó que los empresarios deben capacitar a sus trabajadores para mejorar los salarios, al tiempo que hizo votos porque a sindicatos, empresarios y gobierno que les vaya bien, y afirmó tener fe en el gobierno de López Obrador.

En su oportunidad el presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) enfatizó que es necesario un sindicalismo renovado "y esta reforma laboral va en esa dirección; nosotros creemos que puede mejorarse, por supuesto que puede mejorar, pero definitivamente estamos de acuerdo en esta reforma secundaria".

Expresó al Jefe del Ejecutivo federal su deseo de apresurar los tiempos mediante la asignación de recursos, "porque el proceso de transición es clave que se dé en su periodo de gobierno. Si esto se queda para después tengo la impresión que no va a ocurrir con todo el efecto que debería ocurrir la democratización del mundo del trabajo".

En este contexto, el también líder del Sindicato de Telefonistas solicitó a López Obrador generar las condiciones para un diálogo con autoridades del trabajo "para discutir una agenda que propicie y acelere los cambios que se requieren en el mundo del trabajo".

"Lo hacemos con la mejor voluntad de no perder esta oportunidad, porque no la perdería sólo su gobierno, la perdería el país y me parece que México no se lo merece", sostuvo.