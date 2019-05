Muestra Grupo de Lima apoyo a Guaidó

El Grupo de Lima expresó hoy su apoyo al proceso dirigido por el líder opositor de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para "recuperar la democracia en Venezuela", pidió que se respete la vida de los opositores, y anunció que se reunirá el viernes próximo, tras declararse en sesión permanente.

En un comunicado de siete puntos divulgado por la cancillería de Perú, el Grupo de Lima reiteró su apoyo a Guaidó, a quien reconoce como "presidente", y rechazó que se califique como golpe de Estado el frustrado levantamiento protagonizado este martes por un grupo de militares en contra del mandatario Nicolás Maduro.

Además exigió "el pleno respeto a la vida, la integridad y la libertad de todos los venezolanos", en especial los miembros de la Asamblea Nacional y los líderes de las fuerzas opositoras, que califica como "democráticas", y la liberación de los presos políticos.

El bloque llamó a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela para que exprese su lealtad a Guaidó y deje de "servir" como un instrumento "del régimen ilegítimo para la opresión del pueblo venezolano y la violación sistemática de sus derechos humanos", en referencia a Maduro.

El comunicado, firmado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, instó a Maduro a poner fin a la "usurpación" y le advirtió sobre su responsabilidad en "el uso indiscriminado de la violencia para reprimir el proceso de transición democrática".

Asimismo, llamó a la comunidad internacional a mantenerse atenta a la situación en Venezuela y apoyar "las legítimas aspiraciones del pueblo venezolano de volver a vivir en democracia y libertad".

Por último, los miembros del bloque anunciaron que permanecerán en sesión permanente y el próximo 3 de mayo se reunirán en la capital peruana para analizar el desarrollo de la crisis venezolana.

El Gobierno brasileño autorizó el asilo a 25 militares venezolanos que ingresaron a la embajada de Brasil, luego del frustrado levantamiento de un grupo de militares y opositores que se registró en la capital venezolana en contra del presidente Nicolás Maduro.

El presidente Jair Bolsonaro atendió la petición de asilo político de 25 militares venezolanos en la embajada de Brasil en Venezuela, confirmó el vocero de la Presidencia, Otávio Rêgo Barros, citado por el diario Folha de Sao Paulo.

A través de una nota del presidencial Palacio de Planalto, Bolsonaro alentó a los demás países del área a apoyar el movimiento para retirar a Maduro del cargo y apoyar al líder opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de Venezuela.

La nota fue divulgada tras una reunión de emergencia celebrada en el Palacio del Planalto para discutir la situación de Venezuela, en el que participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, y el ministro de Defensa, Fernando Azevedo, reportó el diario Jornal do Brasil.

"Exhortamos a los países, identificados con los ideales de libertad, para que se coloquen al lado del presidente encargado Juan Guaidó en la búsqueda de una solución que ponga fin a la dictadura de Maduro, así como que restablezca la normalidad institucional en Venezuela", afirmó Bolsonaro en la nota, divulgada por Rêgo Barros.

¿Cómo está la situación en Venezuela?

Actualmente mi país está viviendo una situación delicada en todos los ámbitos, que posiblemente conocerás por las diversas fuentes de noticias. ¡Pero no se trata solamente de la crisis política y económica! Es la división social y la pérdida por completo de las condiciones humanas para vivir. Los venezolanos no estamos viviendo, sino sobreviviendo en un laberinto sin salida manejado por un sinfín de intereses. Intereses que están controlados por quienes manejan las piezas del juego. ¡Así tal cual como se oye! Un juego que no quieren que termine. Y donde apuestan al poder y a la riqueza, a cambio del sufrimiento e incertidumbre constante de muchas personas. Venezolanos que lloran, oran sin perder la fe, que salen de sus hogares cada día para trabajar y lograr comprar al menos un bocado de comida. ¡Como en todo juego! Muchos mueren y otros lograr saltar los obstáculos pasando al siguiente nivel. Y no hablamos de un nivel más alto.

Es un nivel estancando en el tiempo, donde repites diferentes hazañas, pero sin obtener puntaje alguno. Por eso estoy convencido de que es momento de reaccionar y dejar de seguir inmóviles y fríos como fichas de ajedrez, esperando a que una mano gigante nos mueva en una dirección. ¡Es hora de tomar el control!