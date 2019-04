Lanza Irán nueva advertencia a EUA

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohammad Yavad Zarif, advirtió ayer que EUA está "poniendo las cosas en un lugar donde los accidentes pueden ocurrir", con su campaña de presión económica sobre Teherán, a la vez que acusó a Israel y Arabia Saudí de agitar la tensión.

"No creo que la confrontación ocurrirá (...) Pero creo que el Gobierno de EUA está poniendo las cosas en un lugar donde los accidentes pueden ocurrir. Y tiene que haber una vigilancia extrema, de modo que la gente que está planeando este tipo de accidente no se salga con la suya", afirmó Zarif en una entrevista en el programa "Face the Nation", de la cadena estadounidense CBS.

Zarif apuntó que no cree que el presidente estadounidense, Donald Trump, "quiera la confrontación", pero sí citó expresamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, como algunos de los interesados en ello.

"Esta gente quiere la confrontación, y creo que es importante que la gente prudente, que los adultos prevengan confrontación", subrayó.

El próximo 8 de mayo se cumple un año del anuncio de EUA sobre su salida del acuerdo nuclear, al que siguió la imposición de sanciones en agosto y noviembre de 2018 a, entre otros, los sectores petrolero y bancario de Irán.

Además, este semana la Casa Blanca informó que no va a renovar las exenciones a la compra de petróleo iraní otorgadas a ocho países y que concluyen el 2 de mayo, por lo que aplicará sanciones a aquellos que compren petróleo iraní a partir de esa fecha.