Sarampión se propaga a ritmo 'alarmante' en el mundo: UNICEF

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) informó que unos 169 millones de niños en el mundo entre 2010 y 2017 permanecieron sin ser vacunados contra el sarampión, mientras que en el primer trimestre de este año se registraron 110 mil casos.

El organismo alertó que el sarampión se propaga a un ritmo alarmante en el mundo, ya que de enero a marzo de 2019 se registraron 110 mil casos, un aumento del 300 por ciento respecto al primer trimestre de 2018. En un comunicado, el fondo detalló que más de 100 mil personas murieron a causa del sarampión en 2017, en su mayoría niños, una cifra que representó un aumento del 22 por ciento respecto al año precedente.

La directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, advirtió que "la semilla de los brotes de sarampión que vemos hoy se plantó hace años". "El virus del sarampión siempre va a encontrar la forma de llegar hasta los niños sin vacunar. Si somos serios en evitar la propagación de esta enfermedad peligrosa, pero prevenible, tenemos que vacunar a todos los niños en los países pobres y ricos por igual", llamó Fore.

El Unicef indicó que en los países desarrollados el problema no es el costo o la falta de vacunas, que para proteger a los niños del sarampión se requieren dos dosis, sino la negativa de algunos padres a aplicárselas a sus hijos. En las naciones con mayor desarrollo, EUA se ubica con el mayor número de niños que no recibieron la vacuna entre 2010 y 2017, más de 2.5 millones; le siguieron Francia con un 600 mil y Reino Unido con unos 500 mil menores sin vacunar.

La situación empeora en los países pobres y en desarrollo ya que millones de niños no tiene acceso a las vacunas, según el fondo, en 2017 "en Nigeria unos cuatro millones de niños no recibieron la primera dosis; en India, 2.9 millones; en Pakistán e Indonesia, 1.2 millones en cada uno, y en Etiopía, 1.1 millones". Respecto a América Latina, el organismo recordó que en 2016 la región logró eliminar esta enfermedad, pero han surgido brotes. En 2018 unos 12 países latinoamericanos reportaron casos confirmados de sarampión.

El fondo citó cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que reportó en Brasil unos 10 mil 274 casos confirmados de sarampión y 12 defunciones, durante el año pasado. "En Venezuela, desde mediados de 2017 y hasta finales de 2018, se notificaron nueve mil 101 casos sospechosos, de los cuales seis mil 395 fueron confirmados. Se registraron 76 defunciones, dos en 2017 y 74 en 2018", detalló.

El sarampión es una enfermedad grave y contagiosa, causada por un virus que infecta el tracto respiratorio y se extiende al resto del organismo. Por lo general se propaga por la tos y los estornudos. Entre sus principales síntomas, que se presentan luego de ocho y 12 días después de la infección, figuran fiebre alta, congestión nasal, pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla, y varios días después aparece una erupción que comienza en la cara y cuello, y se extiende al resto del cuerpo.

En México, especialistas recomiendan checar que los niños hayan recibido la vacuna Triple Viral (al año) y un refuerzo (a los seis). Si se tiene planeado hacer algún viaje a EUA deben acudir a vacunarse por lo menos con 15 días de anticipación.

Todo empezó con el inocente viaje de un niño a Israel.

Un niño no vacunado, vecino del barrio de Bensonhurst, Brooklyn, miembro de la comunidad judía jasídica, que viajó con su familia a Jerusalén, en octubre, como parte de un peregrinaje a la Tierra Santa.

Miles de israelíes ortodoxos viajan a Jerusalén para peregrinar a la ciudad ucraniana de Uman, a la tumba del rabino Nachman de Breslov.

Según el diario peruano La República, el niño regresó con sarampión y contagió a otros niños no vacunados de su comunidad.

La enfermedad se propagó por Bensonhurst, Borough Park, Williamsburg y otros vecindarios judíos de Nueva York. Cruzó a Nueva Jersey y llegó hasta California y Michigan.

La mayoría de las víctimas son menores de edad de Nueva York. Y sus padres son judíos ultraortodoxos, que se oponen a aplicarles vacunas a sus hijos porque creen que les provocan autismo y otras enfermedades.

Según un reportaje de The New York Times entre los judíos de Brooklyn circula una publicación que anima a esa comunidad religiosa a no vacunarse porque la vacunas "tienen ADN de mono, rata y cerdo".

Ayer e condado de Rockland, a las afueras de la ciudad de Nueva York, decretó un segundo estado de emergencia debido al brote de sarampión que los afecta, que ya suman 200 casos, de los que cerca de 50 fueron registrados durante el último mes.

Esta declaración del responsable del condado, Ed Day, entrará en efecto la medianoche del viernes, tras vencerse la primera declaración de emergencia que estuvo vigente durante un mes, y culminará el 25 de mayo, señala la cadena ABC. "Durante los últimos 30 días, desde la primera declaración de emergencia, hemos perdido una cosa que no podíamos darnos el lujo de perder: tiempo valioso", dijo Day durante la conferencia de prensa en la que dio a conocer su decisión. (Agencias)