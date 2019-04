Busca Joe Biden candidatura por la Presidencia de EUA

En un video difundido en su cuenta de Twitter, en inglés y español, el veterano político de 76 años de edad finalmente anunció este jueves que se presentará a las elecciones primarias del Partido Demócrata para aspirar a su candidatura a la Casa Blanca.

Biden, quien ocupó el cargo de vicepresidente durante el mandato de Barack Obama (2009-2017), dijo que “los valores centrales de esta nación están en juego. Por eso hoy anuncio mi candidatura a la Presidencia de Estados Unidos”.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3