Inai ordena transparentar compra de pipas

Durante la sesión del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) de este miércoles, el comisionado Joel Salas Suárez instruyó a Petróleos Mexicanos (Pemex) transparentar la compra de autotanques para el transporte de hidrocarburos, anunciado el pasado 21 de enero por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Un particular solicitó a Pemex conocer el procedimiento de la compra de 550 autotanques para el traslado de combustible, por lo que la dependencia señaló que Petróleos Mexicanos no estuvo a cargo del método de compra de las pipas referidas, sino la empresa I.I.I., S.A. de C.V, filial suya y cuyo marco normativo se rige por el derecho privado y no está obligado a contar con la información solicitada.

En sus alegatos, el comisionado Salas aseguró que "el 24 de enero pasado, el Gobierno federal anunció la complementación del transporte de gasolina mediante vehículos autotanques y en conferencia de prensa la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Raquel Buenrostro, anunció la compra de 671 pipas -que transportarían el equivalente a 143 mil 958 barriles diarios de combustible- por un monto aproximado de 92 millones de dólares estadounidenses".

Sin embargo, en la conferencia de prensa del 23 de abril, Octavio Romero, director de Pemex, informó que para el 3 de mayo estarán operando en territorio nacional un total de 612 unidades; es decir 59 menos de las anunciadas.

La Secretaría de Energía (Sener) argumentó que se intentó hacer competitivo el proceso de compra de las pipas, por lo que se hicieron tres convocatorias: primero, a proveedores nacionales, luego a proveedores de nuestro vecino país del norte y vía remota a proveedores de otros países.

Una Comisión Intersecretarial conformada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), la SHCP y la Secretaría de Economía (SE), con acompañamiento de personal técnico de Pemex y su empresa filial I.I.I. Servicios, coordinó el proceso de compra.

"El Gobierno Federal utilizó el término 'adjudicación competitiva' para referirse al proceso de compra de estas pipas, pero expertos han advertido que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece que solo existen tres procedimientos de contratación: la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas o bien, la adjudicación directa", explicó Salas Juárez.

De este modo, la "adjudicación competitiva" en realidad fue una adjudicación directa. La Oficialía Mayor de la SHCP explicó que la urgencia y la necesidad de atender el abasto de combustible justifica la adjudicación directa.

El comisionado agregó que "cualquier tipo de contratación distinto a la licitación abierta debe justificarse porque reduce las oportunidades de competencia entre proveedores y el margen de ventaja del sector público. Expertos de la Academia, la sociedad civil organizada y el propio sector empresarial se muestran preocupados porque el Gobierno Federal ha privilegiado las adjudicaciones directas y consideran insuficiente la información ofrece al respecto".

"La información de este recurso de revisión servirá para evaluar las áreas de oportunidad de uno de los primeros procesos de compra pública de la actual administración federal, y es por estos motivos que esta ponencia propone al Pleno revocar la respuesta de Pemex e instruir a que realice una búsqueda exhaustiva de la documentación que ampare la compra de las 550 autotanques anunciada por el presidente", concluyó el comisionado Salas.