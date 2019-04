Casa Blanca comete error al referirse a la reina Isabel II

Una vez más, el presidente de Estados Unidos Donald Trump se enfrenta a un vergonzoso momento con la reina Isabel II, pues en un comunicado emitido por la Casa Blanca se cometió un "grave" error que no pasó desapercibido por la prensa.

Con motivo de la próxima visita del mandatario y su esposa Melania Trump al Reino Unido -del 3 al 5 de junio para asistir al espectáculo militar en conmemoración del 75 aniversario del D-Day-, el departamento de prensa de la Casa Blanca lanzó el siguiente anuncio:

Aunque parece un comunicado común y corriente, las personas notaron un error que salió a la luz en apenas unos instantes. Resulta que en el documento se lee: "President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump, accepted the invitation of Her Royal Majesty Queen Elizabeth II", esta última parte es la errónea, pues debería estar escrito: "accepted the invitation of Her Majesty" o "Your Majesty", ya que es la forma correcta de referirse a la monarca inglesa de acuerdo con el sitio web de la familia real.

Este error es muy común debido a que cuando se hace referencia al príncipe Carlos, William o Harry, se usa: "Your Royal Highness" o "His/Her Royal Highness", según explica "People". Por esa razón, es usual tomar la misma estructura para referirse a la reina Isabel II.

Sin embargo, el hecho de que la confusión viniera de Estados Unidos trascendió aún más al recordarse la primera vez que el presidente Trump viajó a Inglaterra en julio del año pasado para tomar el té con la reina y asistir a un desfile militar. En aquella ocasión, Donald Trump fue noticia mundial, pues en su encuentro con la monarca rompió con el protocolo real al caminar frente de la reina Isabel II mientras pasaban entre las filas de la Guardia Real.