Barbosa acusa a gobernador de Jalisco de guerra sucia

El candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, alertó que arreciará la guerra sucia en su contra en los próximos días de la campaña.

El abanderado morenista acusó al candidato del PAN, Enrique Cárdenas, y al gobernador de Jalisco de estar detrás de los ataques en su contra.

"¿Saben quién le paga la guerra sucia a Enrique (Cárdenas, candidato del PAN)? Jalisco, el gobierno de Jalisco y él lo sabe, paga guerra sucia contra mí desde Jalisco en Puebla, lo digo claro porque él (Enrique Cárdenas) lo sabe".

Adelantó que sus adversarios mentirán sobre su estado de salud, sin embargo, aseguró que ello en lugar de perjudicarlo lo hace crecer en las preferencias.

"Como se les acabó el escándalo interno van a seguir con otra tarugada… cada vez que me tocan el tema de salud, gano puntos, no pierdo puntos, pero como ya no actúan con estrategia política que lo sigan diciendo, no me voy a ocupar de esos temas, dan pena", dijo.

El exsenador perredista consideró que la guerra sucia en su contra aumentará porque es el puntero de la contienda electoral.

"Y todo va a seguir así porque es la única manera que saben de hacer campaña, pero no me hacen nada, no les va a resultar", destacó Miguel Barbosa Huerta.

Exhortó a sus adversarios a que hablen de política y se dejen de mentiras sobre su estado de salud, que realicen campañas de altura.

"Yo estoy muy ocupado en hacer una campaña limpia por toda Puebla, contra la guerra sucia la batalla limpia, la de miles y miles de poblanos que quieren un cambio verdadero, miles y miles de poblanos cada día me demuestran su apoyo", puntualizó Barbosa Huerta.