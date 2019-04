Tras desafuero, promete Charrez regresar a la Cámara de Diputados

“Voy a regresar a este recinto para seguir representando al pueblo indígena con mucho orgullo”, afirmó Cipriano Charrez, tras ser separado del cargo de diputado federal por su presunta responsabilidad en un accidente en el que perdió la vida una persona.

El exlegislador de Morena fue desaforado en la Cámara de Diputados, erigida en Jurado de Procedencia, en un proceso en que él mismo votó a favor de que se le quitara el fuero.

“Yo voté a favor de que se me quitara el fuero, porque en el pasado periodo legislativo fuimos de los que impulsamos que se le quitara el fuero a todos los funcionarios públicos, lástima que en ese entonces no se haya aprobado de manera completa”, indicó.

En entrevista, dijo que “ahora estando yo acusado falsamente de un accidente, por congruencia debo mantenerme siempre en esa postura de que no permitamos la impunidad en este país y mucho menos protegidos de un fuero que no tiene razón de ser en el México moderno”.

El 6 de octubre de 2018, Cipriano Charrez Pedraza se vio involucrado en un accidente automovilístico en Ixmiquilpan, Hidalgo, en el que perdió la vida una persona y la Procuraduría General de Justicia de ese estado formuló la solicitud de desafuero por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo, omisión de auxilio y daño en propiedad ajena.

El ahora exdiputado federal por Morena dijo que la Procuraduría “acomodó” una carpeta de investigación “a modo”, pues él no iba conduciendo el vehículo accidentado y hasta la fecha se le ha negado la presentación de su testimonio.

“Yo no manejaba el vehículo. Falsamente se ha dicho que era un taxi, no. Era un vehículo particular, tengo muchos años que cuento con un chofer. Yo no soy el responsable de manera directa”, insistió, al tiempo que reconoció que no obstante ello, “hay que demostrarlo”.

Recordó que el accidente le provocó la pérdida de conciencia, por lo que “no podía prestar auxilio, ni huir”.

Agradeció el apoyo de los legisladores, principalmente de Morena, que votaron en contra de su desafuero e insistió en que regresará al recinto parlamentario de San Lázaro para retomar su labor como diputado.

“Regresaré a este recinto como diputado federal para seguir representando a mi distrito indígena (…) voy a regresar porque no tengo ninguna responsabilidad y sé que voy a demostrar mi inocencia”, reiteró.