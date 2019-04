Imponen a Uber y Cabify revista vehicular en Ciudad de México

Las empresas de transporte individual vía apps, como Uber y Cabify ahora deberán pagar a la administración capitalina el trámite de revista vehicular de sus unidades como lo hacen los taxis y los operadores deberán acreditar la nueva licencia E-1, que no tendrá costo adicional, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia, la mandataria aseguró que la medida tiene como objetivo poner "piso parejo" entre taxistas y apps de transporte particular, porque estas últimas brindan el mismo servicio pero no cumplen como tal con los mismos requisitos.

"Las empresas (de apps de transporte individual) van a tener que pagar la revista, no los operadores. No puede ser que no paguen si dan el mismo servicio", mencionó Sheinbaum Pardo.

La revista vehicular anual es el instrumento legal que verifica y certifica la situación documental y las condiciones físicas de los vehículos para procurar así una mayor seguridad y eficiencia a los usuarios.

En el caso de la nueva licencia E-1 para los conductores de apps, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, aclaró que no tendrá costo y justificó que eso se decidió porque estas personas pagan antes la licencia de conducir tipo A y otra licencia sería como duplicar un cobro.

Tendrán que meter sus papeles a través de internet y luego acudir a cumplir con los exámenes en el centro Cenfes para obtener dicha licencia y recogerla en un módulo de la Semovi.

Para el caso de la revista vehicular, las empresas como Uber, Cabify, Didi, entre otras, ahora deberán pagar al gobierno capitalino el trámite de revista vehicular que cuesta mil 635 pesos.

Ese dinero se destinará al Fondo Ambiental Público, indicaron las autoridades.

Luego los autos deberán ser llevados a cualquiera de los 52 verificentros avalados por la Secretaría de Medio Ambiente para realizar la revisión físico-mecánica.

Andrés Lajous recordó que en la anterior administración, los conductores de vehículos que sirven para apps pagaban a empresas particulares para realizar una revisión físico mecánica de sus unidades y de esa forma aprobar este requisito y estar registrados en el Control de Aplicaciones de Movilidad (Camovi).

Lajous Loaeza aclaró que ya no se pagará a empresas particulares y la revisión se hará en los verificentros y los ingresos serán para la administración capitalina.

Sin embargo, aclaró que no tienen un estimado de la recaudación que pueda dejar la revista vehicular de los vehículos de plataformas digitales, pues con la digitalización de estos trámites se busca crear un padrón único de taxis y vehículos de apps que no existe.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que "la corrupción en Semovi en la pasada administración fue de tal nivel que no encontramos padrones, no sabemos cuántos Uber hay, cuántos Cabify y de otras aplicaciones, porque a la administración anterior le importaba sólo recaudar para los bolsillos de unos cuantos".

La documentación para los trámites de vehículos por apps se ingresará a la página www.semovi.cdmx.gob.mx/plataforma.