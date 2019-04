Acusa Trump que soldados mexicanos apuntaron armas a elementos en frontera

"Una caravana muy grande de más de 20,000 personas se inició en México. Se ha reducido en tamaño por México, pero sigue llegando.

México debe detener el resto o nos veremos obligados a cerrar esa sección de la frontera y llamar al Ejército", apuntó Trump en su cuenta oficial de Twitter.

El presidente acusó que soldados mexicanos apuntaron a elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos como una táctica de distracción de los traficantes de drogas en la frontera.

"Mejor que no pase de nuevo! Estamos enviando ahora mismo soldados armados a la frontera", agregó.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning!