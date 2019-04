Hay deficiencias en el transporte

Mil 155 usuarios del transporte público urbano en modalidad de autobús que fueron encuestados en Torreón en el primer trimestre de este 2019 bajo el esquema de "Inspector a bordo", consideran que las unidades se encuentra sucias, con vidrios rotos, que los camiones viajan con la música a todo volumen, que los choferes lucen desalineados, que dan mal trato y que se distraen en el teléfono celular mientras conducen.

Otras de las quejas es que no tienen precaución al frenar, que los conductores se molestan porque se paga con tarjeta, que se deben renovar las unidades, que no hay tolerancia con adultos mayores y menores de edad y que los choferes no portan sus gafetes. Además, piden que se retire a los llamados "moscas" de los autobuses y que las unidades terminen sus recorridos.

La encuesta se realizó en diez rutas de autobús de un total de 28 y fue criticada ayer por la regidora de la bancada del PRI, Isis Cepeda Villarreal que señaló que "yo veo que se está realizando el Inspector a Bordo y que se están realizando encuestas de satisfacción pero yo creo que por la cantidad de inspectores no tienen ni el 1 por ciento de la gente que se sube a los camiones, nunca vamos a tener una realidad".

"Las mejoras no se han dado y yo creo que hay que buscar también la satisfacción de los usuarios y mejorar el servicio porque ya se incrementó la tarifa pero no se ha visto ninguna mejora en cuestión de atenciones. Siguen evitando a los de la tarjeta, siguen evitando a los de la tercera edad, hay que buscar otros mecanismos", expresó.

Lo anterior se dio a conocer durante la comparecencia ante la Comisión de Vialidad y Movilidad Urbana del Cabildo de Edmundo Castañeda Dávila, director de Transporte Público Municipal. Este último, presentó ayer su informe del periodo enero-marzo del año en curso.

Sobre las quejas de la ciudadanía, el funcionario público declaró que como "hay choferes que no entienden, los han bajado de los camiones sus respectivos jefes de línea por reiterada desobediencia".

Y debido a que la mayoría de los choferes de las 28 rutas que conforman el transporte público urbano en modalidad de autobús no utilizan el uniforme reglamentario, el funcionario comentó que:

"Nosotros lo que hacemos es estar en esa constante revisión. Realmente por el uniforme, ahorita estamos haciendo apercibimientos más que levantar infracciones. Lo que estamos tratando es de ordenar primero, no de castigar, no de sancionar, primero se ordena, puedes hablar con todos", declaró. El pasado viernes 15 de marzo y pese a la inconformidad de los usuarios, el Cabildo del Ayuntamiento de Torreón aprobó por mayoría el incremento a las tarifas del pasaje del transporte público.

En la modalidad de autobús, la tarifa general pasa de 11 a 13 pesos; el pasaje con tarjeta de prepago sube de 9.60 a 11 pesos en tanto que la tarifa preferencial para tercera edad, discapacitados y estudiantes queda de 7 a 9 pesos.

Según el director de Transporte Público, hasta el momento se plantea la posibilidad de que las rutas adopten el esquema de "caja común", un modelo de operación que pretende organizar de manera equitativa los viajes que realiza cada unidad y distribuir de manera proporcional los ingresos obtenidos.

"Porque la caja común evita ese cobro de minutos, que abran frecuencias, porque no van a tener que andar peleándose un chofer con el otro. Para mí, la caja común, disminuye desgaste, diésel y probables incidentes por estar tratando de ganarse el pasaje", concluyó.